Oblíbený herec a bavič Petr Rychlý (59) toho za svůj život stihl poměrně hodně. Dvakrát se ženil a má dohromady čtyři děti včetně jednoho vyženěného. Zažil ale i chvíle, kdy mu šlo skutečně o život a od smrti ho dělily pouze okamžiky.

Petr Rychlý se do pamětí lidí zapsal na přelomu 90. let svým pořadem na TV Nova Natočto. Následně od roku 2005 začal působit v legendárním seriálu Ordinace v růžové zahradě jako doktor Čestmír Mázl. V této roli si ho diváci naprosto zamilovali a občas se mu stává, že ho oslovují jeho seriálovým jménem. Herec to ovšem bere s nadsázkou a zájem lidí mu nevadí.

Petr Rychlý působí jako velký elegán s charismatem, kterého ženy milují. Ve svých téměř šedesáti letech má celkem čtyři děti. Dlouhou dobu byla jeho manželkou herečka a dabérka Pavla Rychlá, rozená Vojáčková. Z jejich lásky vzešli dva synové. Ondřej se potatil a věnuje se režii a herectví.

Druhý syn Matěj pracuje jako reportér pro Prima CNN News. V roce 2004 se ale manželé rozvedli. Herec se následně zamiloval do české tenistky Jany Pospíšilové, kterou si také v roce 2006 vzal za ženu. Tím také vyženil dceru Denisu a do manželství se narodil ještě nejmladší syn Petr.

„Denisu jsem vyženil a poznal, když jí byly čtyři roky, takže pro mě je dcerou," nechal se slyšet v show Jana Krause a dodal: „Abych to upřesnil, tato legendární červená sedačka je příliš malá, my máme doma ještě dceru Denisu, ale ona už by se sem nevešla," dodal v show pobaveně.

Dědeček, který má odpor k tetování

Pro herce Petra Rychlého je rodina vším. Dokonce se už stal čtyřnásobným dědečkem. Oba dva jeho starší synové totiž už mají děti. „Matěj mi zavolal, že si bude brát Aničku, já jsem říkal, že to je supr, tak to byla první věc," zavzpomínal herec na to, jak mu syn Matěj oznámil velkou věc. Co se týká druhého oznámení, byl Matěj mnohem víc opatrnější.

„A druhá věc – tu ti řeknu mezi čtyřma očima. Tak jsem zavěsil telefon a říkal jsem si: ‚No nejsem blbý, mezi čtyřma očima, bere si Aničku, zřejmě asi čeká vnoučka, no tak to s ním proberu, proč s tím dělá takové štráchy.‘ Sešli jsme se na kávě a já říkám: ‚Tak co, bude to kluk, nebo holka?‘ A on: ‚Tati, o čem to vůbec mluvíš, ta druhá věc je to, že si chci vykérovat na levé rameno Batmana.‘ A já říkám: ‚Prosím tě, proč to se mnou řešíš, jsi plnoletý," svěřil se se smíchem Petr Rychlý.

Rychlý si ale takového oznámení hodně vážil, protože jeho syn moc dobře věděl, jak táta nesnáší tetování. Vlastně to Rychlého tak trochu dojalo. „A pak jsem chtěl jakože další kérku a že mu ukážu návrh a místo toho jsem mu ukázal ultrazvuk," popsal Matěj, jak došlo k oznámení těhotenství jeho partnerky.

Velmi vtipný byl i Matějův bratr Ondřej. „Poprvé jsem přijel s tím, že si budeme pořizovat pejska, a ukázal jsem mu jakoby časopis, ve kterém jsou štěňátka, ale vložil jsem tam taky ultrazvuk," prozradil druhorozený syn. „Dal mi časopis a řekl vprostředku je ta rasa, kterou jsme si vybrali. Já jsem nalistoval, tam byl nějaký dalmatin a pak tam byl dolepený ještě ultrazvuk," dodal pyšný dědeček.

Manželka mu zachránila život

Petr Rychlý si ale prošel ve svém životě také poměrně dost náročným obdobím. Když slavil své 57. narozeniny, objevily se u něj problémy se srdcem. Dva měsíce s tím absolutně nic nedělal a příznaky ignoroval. To se mu ale vymstilo – dostal infarkt. Tenkrát mu život zachránila jeho milovaná manželka.

„Byl hodně unavený, ani nevstal z postele. Měl šílené kruhy pod očima. V neděli jsem mu řekla, že už musí někam jít, ale on nechtěl otravovat doktory. Nakonec jsme spolu odjeli a bylo to dobře. Pan doktor říkal, že druhý den by už nemusel přijet," svěřila se jeho druhá manželka v pořadu 13. komnata.

Rychlý skončil s těžkým infarktem myokardu, který si způsobil pracovním napětím a stresem. Byl hospitalizovaný v pražském IKEM. „Lékaři mi řekli, že mě tam nahoře musí mít rádi, že jsem přijel za pět vteřin dvanáct," svěřil se herec s tím, že tehdy měl skutečně z pekla štěstí a nebýt jeho manželky, tak už tady nemusel být.

