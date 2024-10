Externí autor 2. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Pohádkový princ z legendární Zlatovlásky, Petr Štěpánek (76), prošel životem plným zvratů a vášní. Jeho velká láska však nebyla princezna Jorga Kortbová, jak by se mohlo zdát, ale žena, která stála za kamerou. O koho šlo?

Známý je z televizního seriálu Záhada hlavolamu. Můžeme ho spatřit v detektivních rolích v seriálech 30 případů majora Zemana a Dobrodružství kriminalistiky. V lékařském prostředí se pohybuje v seriálech Nemocnice na kraji města po dvaceti letech nebo Ordinace v růžové zahradě. A právě „na place“ při natáčení se skoro vždy bezhlavě zamiloval. I při natáčení Zlatovlásky, přestože ta žena byla o čtrnáct let starší. Kdo to byl? A jak jejich vztah ovlivnil Štěpánkův život?

Láska za kamerou

Když se řekne Petr Štěpánek a Zlatovláska, většině z nás se vybaví krásná pohádka a chemie mezi hlavními představiteli. Málokdo však tuší, že skutečná láska se zrodila úplně jinde – mezi hercem a režisérkou známé pohádky Vlastou Janečkovou.

Jenže Štěpánek byl v té době už ženatý – s Reginou Rázlovou. A kvůli nové lásce ji opustil, a to pouhý půlrok po svatbě. Okolí mu to pak mělo za zlé, i kvůli velkému věkovému rozdílu. „Nepřijali mě hned s otevřenou náručí. To souviselo i s tím, že Petr byl maminčin mazánek. A najednou tu stála jiná žena,“ prozradila před lety v rozhovoru pro iDNES režisérka Vlasta Janečková.

Okolí ji přijalo

Vlasta se ale nevzdávala a svou veselou povahou si nakonec získala i srdce Petrovy maminky i kamarádů. „Má veselou povahu, umí si získat lidi kolem sebe. A dneska je z ní taková malostranská figurka,“ chválil kdysi Petr Štěpánek svou manželku. Vzpomenete si třeba ještě na její seriál pro děti Kamarádi – z prostředí Malé Strany s Markem Ebenem?

Dvojice společně prožila mnoho krásných let plných lásky. Jejich vztah však začal procházet těžkou zkouškou, když se u Vlasty projevila závislost na alkoholu. Ta se zhoršovala, manželství se rozpadalo. Situace vyvrcholila pokusem o sebevraždu, kdy spolykala prášky a zapila je alkoholem. Podařilo se jí přežít, zemřela ale v roce 2012 v sanatoriu ve Škvorci, pochována je na Vinohradském hřbitově v Praze.

Manželství se Zlatou

Pro Petra Štěpánka to byl konec jedné životní etapy a začátek nové. Rok po smrti manželky si vzal herečku Zlatu Adamovskou. „Prožívala jsem své těžké životní období. Rozváděla jsem se. Pak prožíval on své těžké životní období a tím, že jsme jeden druhého tahali z bryndy, odpozorovali jsme, že je príma mít nějakého kamaráda, který vás nenechá napospas, který vám pomůže,“ vzpomínala později Zlata Adamovská na období, kdy se s Petrem Štěpánkem sblížili během natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě.

Petr Štěpánek a Zlata Adamovská jsou spolu dodnes, i když přiznávají, že jejich vztah není bez problémů. „Když si zrekapitulujete svůj soukromý život, jsou to velké sinusoidy, které vás provázejí. Říkáte si, že už chcete mít hlavně klid,“ svěřil se Petr Štěpánek.

„Proto jsme si řekli, že si budeme říkat pravdu, ale pořád a ve všem, a často je to nepříjemné,“ doplňuje ho Zlata. A ví proč. Rozvedla se totiž z Radkem Johnem poté, co ho novináři z Aha! přistihli při drobné nehodě s dětskou sedačkou v autě. Vzápětí vyšlo najevo, že žije dvojí život a má nemanželskou dceru, kterou tajil.

Doufejme, že už tedy ani jednoho z oblíbené dvojice žádná nepříjemná překvapení nečekají.

