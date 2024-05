close info YouTube / YouTube

Lenka Bělská 13. 5. 2024 clock 3 minuty gallery video

Jako mladý herec měl našlápnuto ke skvělé kariéře. Byl nejen talentovaný, ale také charismatický. On však toužil být svým vlastním šéfem. To je Petr Svoboda aneb krásný Slunečník nebo Paví král. Co dělá dnes?

Jeho tvář si vybaví každý, kdo má rád pohádky nebo zábavné televizní pořady. Kromě slavné role v Princi a Večernici účinkoval také v Malé mořské víle nebo ve vyprávění o Všudybylovi. „Na natáčení vzpomínám moc rád. Poznal jsem spoustu úžasných kolegů, od Libušky Šafránkové po Vláďu Menšíka nebo Františka Filipovského, ale největším vzorem byl pro mě Josef Somr,” říká v rozhovoru pro Aha!. close Magazín Václav Neckář celý život důsledně skrýval před veřejností nádhernou ženu Byla primabalerína. Podívejte! gallery 10 video Filmování se naposledy zúčastnil v roce 1993, kdy se objevil ve třetí a čtvrté epizodě seriálu Česká soda. Vyměnil ho za moderování napínavých soutěží, jako byla Hodina pravdy, Hezky česky a Riskuj. Postupem let se však z televizních obrazovek zcela vytratil. „Zjistil jsem, že Dustin Hoffman ze mne nebude, že mě baví věci organizovat podle sebe a vyčerpává mě čekání, jestli mi někdo zavolá nebo ne,” přiznává. „Tak jsem začal režírovat, ale to taky nefungovalo. Stále nade mnou stáli nějací dramaturgové a ředitelé.” Touha po svobodě S touhou po volnosti tak založil vlastní dabingové studio, kde pod jeho taktovkou vznikl například oblíbený seriál M*A*S*H. Petr Svoboda zde od první klapky působil jako producent, režisér a od třetí řady daboval chirurga B.J. Hunnicutta. „Ale není to tak, že bych jen tak obsadil sám sebe. Mým cílem bylo vytvořit jakousi paletu hlasů, aby to bylo trochu jiné než v originálu,” vysvětlil v pořadu Rozstřel. close info Archiv redakce zoom_in Petr Svoboda Pak si ale televize začaly vyrábět dabing samy a on neměl pro své kolegy tolik práce. „Tak jsem si říkal: Co dál? Měl jsem spoustu nápadů, ale nakonec vyhrál jeden. Založil jsem tak developerskou a stavební firmu, která deset let budovala půdní vestavby.” Petrova společnost byla tak úspěšná, že jeden byt postavila zhruba za jeden měsíc. Dodnes je najdete třeba na pražských Vinohradech, Žižkově nebo Letné. „Za celou dobu jsme neměli jedinou stížnost, což mě ujistilo, že jsme to špatně nedělali,” doplňuje. Hlavně pohodu I přestože letos slaví Petr Svoboda jednasedmdesát let, na důchod nepomýšlí. Ve své dabingovém studiu natáčí 130dílnou telenovelu a připravuje reklamu pro jednu z tuzemských firem. close Magazín Kam zmizela moderátorka Novy Eva Jurinová? Odešla náhle. Čekal ji smutný, předčasný konec gallery 4 „Musím zaklepat na dřevo, že i po zdravotní stránce jsem na tom lépe. Dokonce slavím sedm let po úspěšné operaci zad. Mohu si tak naplno užívat chalupy v jižních Čechách, kde jezdím relaxovat,” řekl v rozhovoru pro studio Holly. V Nehoníně, kde se nemovitost nachází, poslední dobou tráví co nejvíce času a zbytek aktivit, odehrávající se v Praze, řídí na dálku. Zdroj: Youtube Herectví ani moderování mu prý nechybí. „Kdyby ale přišla nabídka na natáčení Pavího krále nebo Prince a Večernice po X letech, asi bych na ni kývl,” směje se. Zdroje: www.csfd.cz, www.idnes.cz, www.ahaonline.cz, www.sedmicka.tyden.cz

