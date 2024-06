Externí autor 29. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Tento dnes již někdejší herec a moderátor patřil mezi velmi charismatické muže, za kterými by se v dobách jeho největší slávy otočila nejedna dáma na ulici. Nicméně v současnosti se Slunečník z pohádky Princ a Večernice věnuje úplně něčemu jinému. A nemá se vůbec špatně. Víte, o koho se jedná?

Tento dnes již dvaasedmdesátiletý český umělec byl znám hlavně pro své četné role v pohádkách, kde ztvárňoval hlavně prince. Nejedná se ovšem o Jana Čenského, kterému by ale tento charismatický muž mohl naprosto bez obtíží konkurovat. Narozdíl od Čenského, který se hraní a moderování stále věnuje, se pohádkový Slunečník vydal „na stará kolena“ úplně jinou cestou. A proč tomu tak bylo?

Návrat k herectví? Asi ne.

Herec si prý uvědomil, že Dustin Hoffman z něj nebude, ale i přesto se nějakou dobu pokoušel udržet se v oboru. „Začal jsem i režírovat. Myslel jsem, že tam si to budu rozhodovat sám. Ale zjistil jsem, že nade mnou jsou zase nějací dramaturgové a ředitelé a pochopil jsem, že úplná volnost není ani tady,“ popisuje začátek konce své tvůrčí kariéry.

„Také jsem zjistil, že to vlastní hraní mne až tolik nebaví, nepřináší mi takové to uspokojení. Takže teď jsem spokojený a netoužím se už vracet. Byť jsem nedávno dostal dvě zajímavé nabídky, ale s díky a pokorou jsem odmítl,“ prozradil v rozhovoru pro deník Aha! již dávno. Od té doby jste ho skutečně nikde vidět nemohli.

Byla by ovšem přeci jen nějaká možnost, že by se k herectví vrátil? Co by to muselo být za nabídku? „Paví král po čtyřiceti letech nebo Slunečník z Prince a Večernice po sto letech. (dlouhý smích) Asi nějaká pohádka, protože to byla oblast, kterou jsem měl rád. Teď mi někdo říkal, že v televizi běžel Všudybyl, ale třeba Všudybyl po dvaceti nebo třiceti letech je absurdní, tak si myslím, že tahle příležitost už nepřijde,“ konstatuje.

Slunečník se vrhnul na podnikání a je bohatýr

Herectví ani režie tedy v jeho způsobu obživy už nehrají roli. Čím si tedy Slunečník vydělává na složenky, když jeho paprsky už dávno nezáří? Vrhnul se na podnikání a založil si vlastní stavební firmu.

„Založil jsem si developerskou a stavební firmu, která deset let stavěla byty. Každý měsíc jsme postavili zhruba jeden byt, většinou půdní vestavby, třeba na Vinohradech, Žižkově, Letné a tak. A za celou dobu jsme neměli jedinou stížnost, jedinou reklamaci. Takže to bylo pro mne ujištění, že jsme to asi špatně nedělali,“ nelituje svého rozhodnutí praštit s herectvím a začít se věnovat něčem novému někdejší herec a moderátor zábavného soutěžního pořadu Hodina pravdy.

Když se mu podnikání ve stavebnictví osvědčilo, založil si další firmu, která staví luxusní byty. V tomto oboru se mu náramně daří, a tak si dnes již velmi úspěšný podnikatel rozhodně na nedostatek financí stěžovat nemůže. Užívá si spokojeného života, pendluje mezi Prahou a Jistebnicí, což je malá vesnička na jihu Čech. Zde koupil bývalou hájovnu, kterou si přestavil podle svého na luxusní chalupu.

„Firmu můžu řídit na dálku, a když někde fyzicky potřebuji být, dojedu si tam. Že by mi herectví nějak zvlášť chybělo, to se říct nedá. Rád se podívám na věci, které jsem dělal, zavzpomínám, ale rozhodně nebrečím a netrpím,“ uzavírá povídání Slunečník. Jistě vám neuniklo, že jeho představitelem je sympatický Petr Svoboda.

