Byl to nadějný, mladý, talentovaný a pohledný český herec. Ne nadarmo se mu ovšem přezdívalo český James Dean, Petra Svojtku jste většinou viděli se skleničkou v ruce. A s jeho zálibou v adrenalinu to byla smrtelná kombinace. V jeho případě doslova.

Je tomu už více jak čtyřicet let, co uplynulo od smrti herce Petra Svojtky, prvního manžela Jany Bouškové. Ačkoliv mu bylo pouhých pětatřicet let, kdy jeho mladý život ukončila jedoucí tramvaj, stihl i za tu krátkou dobu zazářit v mnoha snímcích. Tou pro diváky nejznámější nejspíš už zůstane role prince v Kachyňově zpracování pohádky od dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena, Malá mořská víla.

Film to byl na svou dobu velmi průlomový, příběh o mořské bytosti, která se zamiluje do člověka je příběhem skutečného lidského utrpení a životního dramatu. Snímek je také velmi zajímavě výtvarně zpracován, filmaři použili řadu náročných triků, a také, ač se jedná o pohádku, není primárně určena jen dětem, ale pro svůj hlubší význam i dospělým.

V té době bylo Svojtkovi třicet let. Byl to tedy mladík jako lusk, nejedna žena by si ho s radostí odvedla domů. On si toho byl plně vědom – a také že za pětatřicet let stihl se třemi různými dámami zplodit tři potomky.

V roce 1971 pojal za manželku kolegyni, herečku Kateřinu Macháčkovou, se kterou má syna Petra. Nicméně ačkoliv roli otce plnil Svojtka svědomitě, manželství nevydrželo a nechvalně skončilo rozvodem. Další jeho láskou se stala opět herečka, Jana Janěková, a i s touhle mladou dámou si pořídil potomka. Ani dcerka Jana ale rodiče spolu nepodržela, Svojtka rád pil, a to mu jeho partnerky odmítaly tolerovat.

Jeho poslední manželkou byla herečka Jana Boušková, se kterou ještě stihl povít syna Jana. Smrt, která mladou maminku velmi hluboce zasáhla, jí zároveň uvedla do nelehké situace. Stala se z ní mladá vdova, a navíc musela jen pár dní po té hrůzné události odjet na naplánované natáčení kriminálky Smrt talentovaného ševce. Boušková našla útěchu v náručí Václava Vydry, který kvůli ní opustil manželku, herečku Danu Homolovou. Boušková a Vydra jsou spolu dodnes.

Jiří Krampol má na jeho smrt svůj názor

A co že se tehdy přesně stalo? Proč talentovaný herec zemřel tak mladý? Ohledně tragické smrti kolují různé varianty. První uvádí, že Svojtka si velmi přál dostat roli Hamleta, což se ovšem nestalo. Rozhodl se tedy ukončit svůj život skokem pod tramvaj. Tato varianta je ovšem nejméně pravděpodobná, což potvrdil i herec Jiří Krampol.

‚‚Pořád se píše o tom, že byl opilej, machroval, nastoupil na spojovací oj tramvaje, z ní spadl a tramvaj ho přejela. To je prostě blbost! Jediný problém byl v tom, že on chudák strašně špatně viděl. To byl ten důvod, že nastoupil tam, kam neměl. A to ho bohužel stálo život. Byla to nešťastná náhoda. On to byl bezvadnej kluk, je ho strašná škoda,“ uvedl pro web CNN Prima News.

Druhá verze už je o něco pravděpodobnější, a sice, že Svojtka popíjel v baru v Národním divadle, a i když i on uznal, že je čas jít domů, šel. Ale rozhodl se si cestu trochu „okořenit“. Údajně se chtěl svézt na spojovací tyči mezi tramvajovými vagony, jenže se mu smýkla noha a on spadl přímo pod její kola.

Tramvaj ho nemilosrdně rozdrtila, řidič omdlel

Tramvaj ho nemilosrdně rozdrtila, a to až do té míry, že tělo museli policisté identifikovat podle jeho dokladů. Nebylo totiž absolutně k rozpoznání. Když se o celé věci dozvěděl řidič tramvaje, omdlel. To, že někoho přejel, si vůbec nevšiml.

Dnes můžeme jen polemizovat nad tím, kolik krásných rolí mohl tento talentovaný herec ještě ztvárnit a jak nešťastně, až hloupě, byl jeho mladý život ukončen. Musí nám tedy stačit jeho bohatá filmografie, případně jeho hlas, který můžete slyšet například z úst Pavla Trávníčka ve Třech oříškách pro Popelku.

