Každou větu ukončil slovem „vole”, kouřil jednu cigaretu za druhou a vášnivě se hádal s Vladkem. Tak se Petr Zvěřina uvedl v kultovní reality show VyVolení, která se stala nejsledovanějším pořadem v historii Primy. Od první řady uběhlo osmnáct let a finalista se změnil k nepoznání.

Proslavil se hláškou, že do Prahy rozhodně nepřijel na babetě. Následně upozornil, že až vyleze ven, tak to bude fičák. Nelhal. Petr Zvěřina ze své účasti těží dodnes. „Na dobu natáčení vzpomínám rád, ale už bych do této reality show nešel,” řekl v rozhovoru pro Blesk.cz.

I přestože naznačil, že vlastně nemá být na co hrdý, přiznal, že VyVolení mu pomohli v budování kariéry DJ a zahrál si na místech, kde by se normálně asi nedostal. „Otevřelo mi to dveře, které by zůstaly zavřené.”

Životní rána

Dnes je Petrovi Zvěřinovi pětačtyřicet let. Z drzého mladíka, jenž čas od času bral drogy a byl vyhlášeným pařmenem, se stal rozumný muž. Rány zažil především v osobním životě. Jeho bývalá žena, Nikola Plzáková za dobu trvání jejich manželství zplodila dvě děti s jiným mužem. Ze zrady se vzpamatovával pět let. Až loni přiznal, že má novou přítelkyni.

Zdroj: Youtube

„Přál bych si, aby se jednou stala matkou mých potomků. Rodina je to, po čem opravdu prahnu a doufám, že se mi tento sen splní. Nechci prožít zbytek života bez capartů,” uvedl pro Kafe.cz. V té době však stále žil ve svém staromládeneckém bytě v pražských Stodůlkách.

„Obývák je laděn do tmavě hnědé, ale kuchyně je bílá. Tu mám obzvlášť rád,” pochvaloval si Petr, který je zároveň také milovník retra. „Vážím si starých věcí a rád jim vdechnu nový smysl,” vysvětlil. „Sháněl jsem je tak, že jsem hledal inzeráty, jež je nabízely za odvoz.” Designérský talent projevil i při návrhu svého dýdžejského pultu. „V klubech mám problém, že jsou nízké. Měl jsem potřebu vyrobit takový, abych měl rovná záda,” doplnil.

Petr Zvěřina dnes

Zvěřinův život se nyní točí především kolem práce. Přes víkendy hraje jako DJ a v týdnu stojí za kamerou. Je totiž součástí filmového štábu. „Jsem od přírody introvert. Musel jsem se ale změnit na extroverta, takže mám v sobě určitý rozpor. Dělám ale to, co mě baví a naplňuje, a to je to hlavní,” směje se.

close info Profimedia.cz zoom_in Petr Zvěřina

Ve volném čase rád cvičí. Tělocvičnu navštěvuje čtyřikrát týdně. Jednou týdně si rád zajde také do sauny. Díky tomu se stále pyšní štíhlou a svalnatou postavou. Letos se stal také vegetariánem. „Neříkám, že se k masu nevrátím, ale cítím, že mi úprava jídelníčku prospěla. Tělo je vyrýsovanější.”

Zdroje: www.idnes.cz, www.zivotvcesku.cz