Petra Černocká a Ivan Mládek jsou známí hudebníci. Mimo to je pojí i vášeň k malování. Jejich obrazy se vystavovaly dokonce na stejné výstavě. Oba dva se chlubí stále naprosto ukázkovou kondicí a mladým duchem. Podívejte se, jak oba umělci vypadali před lety. Poznali byste je?

Pera Černocká patří mezi nejpopulárnější české zpěvačky. V posledních letech se ovšem vrhla i do malování obrazů. Do povědomí diváků se dostala hlavně kvůli roli Saxany ve filmu Dívka na koštěti.

Ivan Mládek vystupuje se svou kapelou Banjo band už desítky let. Písně jako Jožin z bažin, Prachovské skály nebo Rychlík jede do Prahy zlidověly. Mládek je také neodmyslitelně spojený s pořady Čundrcountry show a Country estráda.

V pražské Galerii La Femme se vystavovaly obrazy obou těchto známých umělců. Petra Černocká nakreslila autoportrét Saxany. Ivan Mládek zase vystavil své dílo s názvem Erotikon.

Život s mladší ženou

Ivan Mládek si své soukromí bedlivě střeží. Ví se o něm ovšem to, že si vzal o čtyřicet let mladší ženu. Jeho vyvolenou je Libuše Roubychová, která pracuje jako manažerka Mládkovy kapely Banjo Band. Mládek si s výrazně mladší partnerkou pořídil dva potomky. Dceru, která má osm let a syna, který je údajně věrnou kopií svého otce.

I ve svých dvaaosmdesáti letech je Mládek v dokonalé kondici. Na svůj zdravotní stav si nemůže stěžovat. „Jsem v penzi. Mám radost, když mě nic nebolí, nebrní, nepálí ani nesvrbí. Ráno se protáhnu, vyčistím si zuby, trochu se umeju, nasnídám se a pak celý den maluju anebo si brnkám na kytaru. A večer piju pivo a čumím na seriál,“ uvedl Mládek pro Ženy iprima.

Dnes už známý hudebník žije klidným životem. Dříve tomu tak ovšem nebylo. Měl slabost pro krásné ženy. Z dřívějška má ještě dva syny. Z prvního manželství s hudebnicí Evou Mládkovou má syna Štěpána. Vypadalo to, že je vzorným otcem od rodiny. V roce 2011 na něj ovšem prasklo, že tají ještě jedno dítě. Tím byl nemanželský syn Mikuláš.

„Ano, Mikuláš je Ivanův syn. Kdysi jsme spolu dělali v televizi, kde jsme se seznámili,“ přiznala Jaroslava Hlavešová, se kterou měl Mládek syna počít.

Vitální Saxana

Petra Černocká letos oslaví čtyřiasedmdesáté narozeniny. Při pohledu na dokonale vypadající zpěvačku by jí její věk málokdo hádal. „Chodím třikrát týdně na jógu, když jsem vzorná, a snažím se nepřibírat. Ale co se budu vytahovat? Spousta holek v mém věku to tak dělá, prostě se snažíme být fit, dokud to jde,“ přiznala otevřeně v rozhovoru pro iDnes.cz.

„Ale můžu říct, že je to taková ostražitost ducha i těla. Vím, co hrozí, takže se o všechno možné zajímám, tvořím, píšu texty, dělám písničky, maluji obrazy a ono to člověka drží v jakési pohotovosti,“ dodala svůj recept na mladistvý vzhled a mysl.

Životní partnerem Černocké je kolega a kytarista Jiří Pracný. Společné děti ovšem nemají. Představitelka Saxany má dceru Báru s Janem Vaculíkem. Právě Bára se vydala v jejích stopách. Zpívá ve skupině Yellow Sisters.

Než se Petra dočkala dcery, zažila si tragickou událost. Pár dnů po narození jí zemřel prvorozený syn Petr. „To, co se stalo mně, potkalo tolik žen, že se to už z úcty k nim úplně stydím rozebírat,“ přiznává otevřeně i po letech.

