Málokoho by napadlo, že tyhle dvě úžasné dámy od sebe dělí tři desetiletí. Petra Černocká spíš připomíná sestru své dcery, než její matku. Ve svém věku vypadá naprosto famózně.

Má přezdívku Saxana a asi netřeba připomínat proč. Doslova kultovní film Václava Vorlíčka a Miloše Macourka jí přinesl hlavní roli čarodějnické dívky Saxany a k označení zpěvačka přibylo i herečka. Nutno ale dodat, že to nebyl jediný snímek, ve kterém se Petra Černocká objevila. Nepochybně jste ji zaznamenali například v oblíbené pohádce Tři bratři, kde hrála jednu ze tří sudiček. Naposledy se objevila jako starostka Helena v komedii Andílek na nervy.

Studentka operního zpěvu

I když Petra Černocká nepochází z hudebního prostředí, její maminka byla úřednice a tatínek právník, umělecké sklony projevovala už od malička. Není divu, že její cesta vedla na pražskou konzervatoř, obor klavír a operní zpěv. Ještě během studií už natočila se skupinou Pastýři písničku Ovečka.

Na svůj absolventský koncert pak Petra Černocká vzpomínala takto: „Můj absolventský koncert, na kterém jsem zpívala třeba árii kuchtíka z Rusalky, byl mým posledním živým kontaktem s klasickou hudbou, protože v tu dobu jsem už měla angažmá v divadle Semafor, kde už se jednalo o takzvaně lehký žánr.“

Tam si zahrála v legendární Šimkově a Grossmannově hře Besídka v rašeliništi nebo v Suchého hře Jonáš a dr. Matrace. Dlouhá léta pak vystupovala se skupinou Kardinálové, která jí kromě skvělé práce přinesla i prvního manžela Jana Vaculíka. Ten se skupinou nejenom zpíval, ale později se stal i jejím manažerem.

Dvanáct náročných let

Tak dlouhá byla doba, po kterou vydrželo její manželství s Vaculíkem. Petra se vdávala již těhotná a oba se těšili na příchod miminka. Souhrou nešťastných náhod rodila jinde, než původně měla.

Nastávajících maminek s ní bylo v porodnici strašně moc, lékaři nestíhali a Petra dokonce strávila dva dny na chodbě. Nedopadlo to dobře, jinak zdravý syn zemřel kvůli špatně vedenému porodu. Když se z nejhoršího dostala, rozhodla se pro druhé dítě. Dcera Bára ale přišla na svět až po dlouhých osmi letech.

V manželství to ale začalo skřípat, takže se Petra s Janem Vaculíkem po dvanácti letech rozvedla. Dnes žije ve spokojeném manželství s kytaristou Jiřím Pracným, se kterým dokonce vystupuje.

Diva Baara

Pod tímto pseudonymem je známá Petřina dcera Bára Vaculíková, která sice vystudovala novinařinu, ale vydala se v matčiných stopách. Dokonce spolu každoročně matka i dcera vystupují. Nejenom že spolu mají krásný vztah, ale také si jsou obě neuvěřitelně podobné.

Bára vypadá jako Petřina mladší kopie. Po mamince zdědila nejenom krásu, ale i talent, což dokazuje i vlastními hudebními počiny.

V jednom rozhovoru o své matce řekla, že spolu mají přátelský vztah postavený na důvěře. I proto s ní hodně a ráda probírá nejenom osobní věci, ale i profesní. A dokonce s ní i některé hudební věci konzultuje, protože, jak říká, jim to spolu klape zejména v otázce textování. Nezapomněla ani dodat, že jí maminka dokonce jeden text k projektu Diva Baara přepsala.

„Přišla jsem k ní na návštěvu,“ vyprávěla, „a ona mi řekla, podívala jsem se na ten tvůj text, a moc mi to nefungovalo. Napsala jsem ti jiný. A podávala mi ho napsaný drobným písmem propiskou na papírovém ubrousku. Někdo by se urazil, mě to pobavilo a musela jsem uznat, že ten její byl opravdu lepší. Holt režisér a maminka mají vždycky pravdu. A tak ho na koncertech dodnes pyšně zpívám.“

