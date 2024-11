Nehráli si spolu na písku ani netrávili prázdniny u babičky, jak je u bratranců a sestřenic obvyklé. Dělí je od sebe věkový rozdíl devětadvaceti let. S bratrancem se Petra poznávala až v době dospívání a velmi se sblížili. Kromě herectví je pojila i stejná vášeň. Vodítka ke jménu herce nejsou těžká…

Ze vzpomínek Saxany

Dnem, kdy stále skvěle vypadající herečka a zpěvačka Petra Černocká slaví své narozeniny je dvacátý čtvrtý listopad a letos to je už po pětasedmdesáté. Než si řekneme pár slov o jejím bratranci, je na místě nejdříve jí popřát, byť si sama na žádné „ceremonie“ nepotrpí, jak prozradila na jaře v jednom rozhovoru. V něm se také pochlubila, že má malého jezevčíka. Toto plemeno ji provází dlouhá léta a může být prvním vodítkem. Jezevčíky miloval i její bratranec a jeho posledním byl Hugo.

Tatínek paní Petry byl úředník a maminka právnička, ale umělecké geny v rodině bezesporu jsou. Tatínek obdivoval Voskovce a Wericha a chodil tančit, dokonce namaloval nějaké obrázky. Miloval Freda Astaireho, stejně její bratranec, syn jedné ze dvou tatínkových sester. Chtěl být a začínal jako tanečník, skvěle stepoval a dokonce se tancem živil.

Vzpomíná, že když byla malá, nosil jí a bratrovi Pavlovi čokoládu a rodičům vždycky přinesl vstupenku na premiéru představení v Divadle na Vinohradech. V srdci ji hřálo, že toho báječného vypravěče rozhlasového Hajaji, kterého děti milovaly, ona zná, a patří k ní. Ostatně s rozhlasem spolupracoval řadu let. Byl vynikající dabér a děti z pozdější doby znají jeho hlas coby Taťku Šmoulu z kresleného seriálu Šmoulové.

Na stejné vlně

V 90. letech, když se Petra se změnou doby, stejně jako jiní umělci potýkala s dočasným nezájmem o naše zpěváky, pořady a televizní tvorbu, pracovala nějaký čas v Mladé frontě a pro noviny s ním udělala rozhovor a napsala článek. Učínkoval s ní v zábavném pořadu s písničkami, který Petra se svým současným manželem hudebníkem Jiřím Pracným vymyslela a vystupovali s ním v Divadelním klubu ve Slaném či jiných místech republiky. K bratranci později přibyly známé tváře, Miroslav Horníček, Miloš Kopecký a další.

Jezdila k němu na chalupu do Slunečné, mimochodem ve stejnojmenném seriálu hraje Janu Kratinovou jeho dcera Tereza. Později, když si Petra pořídila vlastní, ve zhruba dvacet minut vzdálených Kytlicích, často ho návštěvovala. Velmi se sblížili, pojil je i stejný humor a on s ní sdílel důvěrnosti o životě, rodině a svých pocitech. Petra ví to, co jiní nevědí…

Slavný král

Hereckou průpravu získal v herecké škole E. F. Buriana (1939). Spolupodílel se na založení divadla Větrník, zpočátku vystřídal několik scén, hostoval v Národním divadle. Jeho filmografie začíná v roce 1937, lépe řečeno v roce 1946 v Nezbedném bakaláři, neboť poté je do filmových rolí obsazován pravidelně. Poslední filmovou postavou je František Hána ve smutné komedii Babí léto (2001).

Syn Marek je známý hudebník, textař a výtvarník. Je z hercova prvního manželství s tanečnicí a baletkou Boženou „Bíbou“ Křepelkovou. S druhou manželkou Janou Brejchovou, se kterou má již zmíněnou dceru Terezu, hráli zamilovaný pár v rozverné komedii Hodíme se k sobě miláčku…? Jako královští manželé byli rodiči princezny Arabely a Xenie. Nezapomenutelní jsou spolu v hudební komedii Noc na Karlštejně.

Dalších nápověd není třeba, víte, že bratrancem Petry Černocké je náš vynikající herec Vlastmil Brodský.

close info Facebook / Facebook zoom_in Petra s Vlastimilem byli nejen příbuzní, ale i skvělí kamarádi

Herec ukončil svůj život vlastní zbraní na své milované chalupě ve Slunečné dne 20. dubna 2002. Dle Petry ho sužovaly nemoci, trápil ho žaludek, nemohl jíst a stáří těžce nesl. Vzpomíná na něho jako na velmi sečtělého, moudrého a kulturního člověka. Do srdce se jí vryla jeho slova, která jí kdysi řekl: „Petruško, pamatuj si, že starý člověk potřebuje daleko víc lásky než mladý…“

Zdroje: dvojka.rozhlas.cz, plus7dni.pluska.sk, www.youtube.com