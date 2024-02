Díky své hezké tváři a postavě dnes pětačtyřicetiletá modelka nezískala jen tituly v soutěžích krásy, ale i srdce mužů, zejména těch, kteří neměli do kapsy hluboko. Před pár lety se stáhla z očí veřejnosti, své soukromí si chránila a zmizela za oceánem. Nepobyla tam dlouho a je opět doma a září.

Tmavooká kráska

Pohledná tmavovlasá modelka s hnědýma očima před lety žila bujarým životem a budila na veřejnosti rozruch nejen svým vzhledem a oblékáním, ale i vztahy. Netajila se slabostí pro významné a bohaté muže. Petra Faltýnová pochází z Prahy, kde se narodila 2. dubna 1978. Po střední škole se věnovala modelingu a studovala design. Do soutěže Miss České republiky ji přihlásila kamarádka, v celostátním finále se v roce 1998 stala 2. vicemiss.

K ní přidala tituly Miss Silueta, Miss Foto a Miss Sympatie. Téhož roku reprezentovala naši zemi v japonském Tokiu v soutěži Miss International, kde skončila v Top 15. O rok později se podívala do Karibiku, přesněji řečeno Republiky Trinidad a Tobago, kde se ve Chaguaramasu konala Miss Universe. Poté zářila na molech, ale nejen na nich, ale…

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Faltýnová se po škole živila jako modelka a byla pěkná divoška

Divoká krev

… také po boku svých partnerů. Nejdříve Faltýnová nějaký čas randila s Libanoncem Ázou. V jeho náručí se neohřála dlouho a stala se partnerkou Martina Ručinského. Údajně plánovali svatbu, po dvou letech od modelky vítězný hokejista z Nagana odešel.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Modelka s hokejistkou v roce 2005

Útěchu našla u bývalého modela a podnikatele Romana Habajáče, se kterým se v Thajsku zasnoubila. Přišel ji ale na nevěru s podnikatelem a majitelem luxusního autosalonu Simonem Štěklem a bylo po lásce. Ne však s novým partnerem. Snubní prstýnky si navlékli v nádherných Ledeburských zahradách Pražského hradu 20. srpna 2008. Romantická svatba s ohňostrojem její divokou krev nezchladila. Ačkoli jejich přátelé a blízcí věřili, že si jsou souzeni a náramně se k sobě hodí, již pár měsíců po svatbě prožila krátký románek s hercem Jiřím Langmajerem. Manžel její nevěru ustál, usmířili se, a v lednu 2010 se jim narodila dcera Adriana.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Novomanželé Petra a Simon

Ani Štěkl ani dcera ji nedokázali udržet u rodinného krbu a po dvou letech se potají začala scházet s moderátorem Leošem Marešem. Když to prasklo, její manželství, úředně rozvedené až po osmi letech, se ocitlo v troskách. Manžela opustila a s Marešem se objevovala na veřejnosti. Velkou lásku provázely hádky, opětovné rozchody a usmíření, až svůj vztah v roce 2014 ukončili. Údajně proto, že i na něho byla příliš divoká, ale proslýchalo se, že do něho zasahovali i jeho kamarádi, kteří mu ji rozmlouvali.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Modelka a moderátor jako dvě hrdličky (2013)

V ústraní

Po rozchodu se Petra Štěkl-Faltýnová stáhla do ústraní. Jeden čas si dokonce zamkla svůj instagramový účet. Poté zalovila ve šťastnějších vodách, jak se nejdřív zdálo, a její úlovek byl parádní. Byl jím postarší americký miliardář David Bloom, kterého před tak zhruba sedmi lety následovala na Floridu. Ze sociálních sítí bylo patrné, že si užívá luxusního a spokojeného života, uklidnila se a konečně zakotví ve šťastném manželství. Fotek ve svatebních šatech se její přátelé nedočkali.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Modelka vzala na molo svou čtyřletou dceru Adrianu

Někdy před více než čtyřmi lety se v tichosti vrátila se svou dcerou a psíkem domů. Stranila se medií, veřejného života i společnosti, neposkytovala rozhovory. Těžko lze soudit, co bylo příčinou dalšího rozchodu. Ale vzhledem k tomu, že nevypadala, že by byla na dně, a jak se objevilo v tisku, ji Bloom zažaloval o tři a půl milionu, které si od něho smluvně vypůjčila a zavázala splácet za své neúspěšné podnikání, a závazku nedostála, byl to on, komu zůstalo zlomené srdce.

Dá „ztracená“ o sobě vědět?

V ke konci roku 2022 se po dlouhé době objevila na večírku v pražském baru, kam ji pozvali přátelé. Doprovázel ji šedovlasý pán, který se od ní nehnul. S ním se loni několikrát objevila na veřejnosti a jen zářila. Byl také spatřen, jak vychází z jejího domku v Řeporyjích. Tím pánem je úspěšný podnikatel ve stavebnictví Peter Kuchár (*1952). Dle pár týdnů starých informací jde jen o přátelství, ač to tak nevypadá. Kdo ví. Třeba je to konečně ten pravý a Faltýnová, které bude brzy čtyřicet šest let, opět uslyší svatební zvony a vrátí se do veřejného života.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Faltýnová s Kuchárem v baru v listopadu 2023

