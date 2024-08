Petra Hřebíčková se již od mala věnovala tanci a zpěvu. Od svých rodičů měla v tomto směru plnou podporu. Po mamince navíc zdědila svou krásu. Podívejte se, jak její maminka v mládí vypadala.

Láska k tanci

Petra Hřebíčková se narodila a vyrůstala v Hodoníně. Rodiče ji podporovali ve všech jejích zájmech, stejně jako její dva starší sourozence.

Petru to od malička táhlo k umění. Navštěvovala hodiny tance a také se věnovala zpěvu. „Naši nám nikdy neříkali, co máme dělat, nebo co by chtěli, abychom dělali dál,“ řekla herečka pro iDnes.cz.

Nebylo se tedy čemu divit, když se Petra nakonec rozhodla pro studium brněnské JAMU. I zde měla podporu obou rodičů.

Díky tomu, že ji její rodiče nebránili, aby se věnovala tomu, co má ráda a co ji baví, si s nimi vybudovala úžasný vztah, založený na lásce a porozumění.

Lásku a péči obou rodičů Petra potřebuje i dnes, ve svých 45 letech. Obojí však rodičům vrací stejnou měrou, tak blízký vztah mají.

Krásná maminka

To dokázala například ke Dni matek, kdy na svém Instagramu zveřejnila vzkaz věnovaný své mamince. Tehdy napsala: „Vše nejlepší svátku, milovaná mamičko! Vzdávám Ti hold! Jsi tou nejlepší mamkou! Laskavá, vtipná, starostlivá, pečující, chytrá a zábavná!“

Petra Hřebíčková v Show Jana Krause:

Zdroj: Youtube

Ke vzkazu pak přidala také fotku maminky zamlada a všem sledujícím vzala doslova vítr z plachet. Nikdo nechápal, jak krásná její maminka skutečně byla.

Mezi komentáři se objevila i řada těch, kteří maminku dokonce považovali za hezčí, než je Petra sama. Všem však došlo, po kom tato jedinečná herečka zdědila svou krásu.

Byla to právě její maminka, krásná blondýnka s uhrančivýma očima, která Petře Hřebíčkové dala do vínku to nejlepší.

Petra se řadí mezi ty herečky, které se příliš nemalují a nemají problém mimo natáčecí dny fungovat zcela bez make upu. „Myslím, že ženy chtějí vidět, že i my herečky vypadáme příšerně,“ uvedla pro iDnes.cz.

Její okolí s tímto výrokem ale zdaleka nesouhlasí. Petru považuje za krásnou a přitažlivou ženu, která má rozhodně co ukázat. Naposledy jsme ji mohli vidět v komedii Matka v trapu, kde to Petře neskutečně slušelo.

Zdroje: www.tvguru.cz, www.csfd.cz, www.denik.cz