Herectví je řehole a každá dobře zahraná role je pro dobrého herce velkým vypětím. Je pak potřeba se pořádně odreagovat, což dělá každý jinak. Krásná herečka, o které si dneska řekneme více, se nejlépe uvolní s krumpáčem na zahradě. Zahradničení je její vášní. Poznáte ji vůbec?

Tato kráska je další z novodobých oblíbených českých hereček. Na první pohled křehká žena se ale na zahradě změní v drsňačku, která se práce skutečně nebojí. Kdo je to?

Táhlo ji to do Prahy

Narodila se 20. září 1979 v Hodoníně a za svou divadelní a filmovou kariéru zazářila v bezpočtu rolí. Absolventka Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně začínala jako herečka v Divadle Polárka.

V letech 2003 až 2009 byla tato usměvavá blondýnka výraznou členkou souboru Městského divadla Zlín, kde ztvárnila roli Zuzanky ve Figarově svatbě a poté i Maryšu ve slavném dramatu. Za obě tyto role byla nominována na prestižní Cenu Thálie, za Maryšu ji dokonce získala.

Pořád jí to ale táhlo do Prahy, kde často hostovala. V letech 2002 až 2003 například na scéně Činoherního klubu a Divadla ABC, později, už coby držitelka Ceny Thálie, se objevovala ve Státní opeře nebo v Divadle Na Fidlovačce.

Od září 2010 se pro tuto herečku stalo domovským divadlem Švandovo divadlo, kde byla stálým hostem. Od roku 2012 žije v Praze trvale. Po přestupu do Prahy pokračovala se začala objevovat i v muzikálech a činohrách, my ji ale známe nejvíce z televizních filmů.

Role, kterými se zapsala do moderní filmové historie

Na filmovém plátně jsme mohli tuto herečku vidět například ve filmu Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále, což byla její debutující a velmi klíčová role, nebo ve filmu filmu Proměny a Kawasakiho růže.

Filmoví nadšenci ji jistě ocenili v romantické komedii Muži v naději či v rodinném filmu Dědeček. Televizní diváci ji znají ze seriálů Svatby v Benátkách, Případy 1. oddělení, anebo Přístav.

K nejvýraznějším rolím pak patřila Eliška v komedii Bezva ženská na krku, Hedvika ve filmu Matky, anebo ředitelka školy v netradičním filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel. V současnosti exceluje ve zcela novém filmu Matka v trapu, kde hraje hlavní roli Sylvie.

A i když možná stále nevíte, o jaké tváři mluvíme, znáte velmi dobře i hlas této herečky. Ten totiž zaujal i hráče ve světě videoher, kde propůjčila svůj hlas mnoha virtuálním postavám.

Jistě už víte, že touto oblíbenou kráskou je na první křehká Petra Hřebíčková. Podívejte se na tuto usměvavou blondýnku dnes.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Krásná Petra Hřebíčková

Na zahradě

Mimo obrazovky a divadelní pódia miluje Petra Hřebíčková zahradničení. Uklidňuje a baví ji fyzická práce s půdou a rostlinami, což je poměrně dost v kontrastu s jejími často křehkými postavami na obrazovce. I když všichni dobře víme, že umí zahrát i pěknou dračici!

O svůj soukromý život i záliby se tato herečka ráda a často dělí se svými sledujícími na Instagramu, aby si ji lidé nespojovali jen s rolemi, ze kterých ji znají.

V osobním životě je už skoro čtvrt století její partnerem Matěj Dadák, český herec a spisovatel, s nímž vychovávají tři děti. A to se v médiích píše, že tato herečka se obávala, že děti nebude mít vůbec. „V patnácti mi jedna paní gynekoložka řekla, že budu mít problém otěhotnět. To je skvělý, to si nesete. Později mi gynekolog začínal nabízet různé možnosti k reprodukci, mně se ale nechtělo nic brát. Tak jsem se šla poradit k šamanovi,“ říká Petra, která ohledně svého soukromí musela několikrát uvádět informace na pravou míru.

close info Instagram - Milujeme český film, https://www.instagram.com/p/Cyxl6PGPVy8/?img_index=1, Public domain / Instagram - Milujeme český film, https://www.instagram.com/p/Cyxl6PGPVy8/?img_index=1, Public domain zoom_in Poznali byste tuto herečku s krumpáčem v ruce?

Zahradničení ale nikdo nezpochybňuje. Poznali byste Petru s krumpáčem v ruce?

Podívejte se na ni v tomto poměrně novém videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.frekvence1.cz, www.blesk.cz, www.idnes.cz, cs.wikipedia.org, www.csfd.cz