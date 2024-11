Externí autor 28. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbená herečka Petra Hřebíčková je už hodně dlouhou řadu let zaslíbena jednomu muži. Jeho jméno je Matěj Dadák, a ačkoliv dneska vypadají, jako kdyby se pro sebe narodili, než si k sobě našli cestu, trvalo jim to pěkně dlouho. Jaký je příběh o jejich seznámení?

Tihle dva se řadí mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu, ale co se jejich seznámení týká, rozhodně to nebyla láska na první pohled. A to se dokonce pohybovali po stejných školních chodbách na JAMU, znali se, ale dohromady se dali až po dlouhých patnácti letech. Je zřejmé, že v jejich případě se ale rozhodně vyplatilo počkat.

„Můj muž také studoval JAMU, věděla jsem o něm, ale to bylo všechno. Pak jsme spolu zkoušeli v Činoherním klubu, ale ani jsme spolu nehráli, měla jsem scény s někým jiným. Všimla jsem si ho, ale moc jsme spolu nekomunikovali. Znali jsme se, o sobě jsme věděli, ale neznali jsme se dobře,” potvrdila výše napsaná slova samotná herečka v talkshow Honzy Dědka.

V patnácti jí řekli, že je neplodná

Petra Hřebíčková, která má na svém kontě mnoho nezapomenutelných rolí, se po patnácti letech do Činoherního klubu vrátila zkoušet jedno představení, nicméně osud tomu chtěl tak, že ho ani nedozkoušela. Jednoho dne se pak ocitla na baru, který je dost malý na to, aby tam natrefila na starého známého. A byl to samozřejmě Matěj Dadák, který jí takzvaně „zkřížil cestu”. A od té doby byla ruka v rukávě.

Nicméně nebylo všechno tak růžové, jak se může na první pohled zdát. Petra Hřebíčková prozradila, že už v patnácti letech se musela vyrovnat s nepříjemnou zprávou. „V patnácti mi jedna paní gynekoložka řekla, že budu mít problém otěhotnět. To je skvělý, to si nesete. Později mi gynekolog začínal nabízet různé možnosti k reprodukci, mně se ale nechtělo nic brát. Tak jsem se šla poradit k šamanovi,“ prozradila Hřebíčková, která má dnes tři zdravé děti.

Co se týká onoho šamana, dal jí prostou radu. Herečka údajně zkrátka nebyla jen na těhotenství připravená, stačilo, aby to „pustila” a partneři měli dojít kýženého cíle. Tedy dítěte.

„Musela jsem si přiznat, že jsem na těhotenství nebyla úplně připravená, a tam jsem si řekla, že jo. A bylo to hned,” zavzpomínala na krušnou dobu dnes trojnásobná maminka Hřebíčková.

Šťastná trojnásobná maminka

Herečka nejprve s Dadákem povila synky Mikuláše a Šimona, a když už si ani nemyslela, že by mohla na další miminko vůbec pomýšlet, přišlo překvapení a otěhotněla znovu. V roce 2021 přivedla na svět dcerku Mariannku.

Je vidět, že s Matějem Dadákem, který je českému divákovi známý především ze seriálu Policie Modrava coby podporučík Josef Vítek, je doopravdy šťastná. Její muž je skutečně eso, kromě herectví se totiž věnuje i psaní, je autorem knih Muž bez jazyka a Lovec švábů. Jeho kniha Horowitz byla dokonce nominována na Cenu Magnesia Litera pro rok 2011 jako Objev roku.

Kromě Policie Modrava jste tohoto sympaťáka mohli vidět také ve filmech Lída Baarová, Pravidla lži nebo Za vším hledej ženu. Česká televize se také rozhodla natočit film Cizí příběh, ke kterému napsal Dadák scénář.

Zdroje: medium.seznam.cz, tvguru.cz