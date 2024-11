Externí autor 9. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbená zpěvačka Petra Janů se vždycky zajímala o svou životosprávu, nicméně přišla covidová pandemie a postavička jak lusk byla ta tam. Není žádným tajemstvím, že čím je člověk starší, tím se kila navíc hůř shazují. Jak s nimi plánuje zatočit ona?

Když je léto, jsou festivaly, koncerty a možnost chodit na chalupě do lesa, udržuje se figura jedna báseň. Když člověk ale musí v pandemii sedět doma nebo je venku nehezky, jako třeba na podzim, a navíc se ještě začnou blížit Vánoce, se kterými je spojená hromada řízků, salátu i cukroví, tak ta kila jdou dolů nějak hůře, ba možná ještě nějaký ten gram přibyde. A rozbitou váhou to skutečně není.

Tloustne i ze vzduchu

Své by o tom mohla povyprávět zpěvačka Petra Janů, která se sice o svou životosprávu zajímá, ale jak sama řekla, narozdíl od těch „vyvolených” ona není tou, kteří by mohli sníst, co se jim zlíbí a nepřibrat ani gram.

„Jsem člověk, který se musí omezovat celý život, tloustnu i ze vzduchu. Jsem geneticky naprogramovaná na to, že tloustnu i při prohlížení kuchařky s obrázky,” shrnuje svůj celoživotní boj s různými omezeními, aby byla sama se sebou spokojená.

S tím, že se svou váhou musí už něco začít dělat, přišla už na 60. narozeninách kapely Olympic. Tehdy prohlásila, že na Vánoce si ještě cukroví a různé laskominy, které se se svátky pojí a nevyhnutelně k nim patří neodpustí, ale ihned potom na sobě začne pracovat.

Dalo se to tedy brát jako takové novoroční předsevzetí. Tedy alespoň naplánované. „Dala jsem si závazek do nového roku, že s tím musím něco udělat, protože už jsem jako bedna kytu. Musím cvičit a musím se dát dohromady,“ uvedla tehdy zpěvačka.

Další věcí je, že příbytek na váze začali komentovat i její fanoušci. „Už jsou i komentáře na Facebooku, že to nejsem já," posteskla si v rozhovoru pro web Super.cz.

Jeden by řekl, ať nad tím mávne rukou, že co je komu po čem, kolik ona sama váží a jak se stravuje. Nicméně v dnešní době sociálních sítí se k jakémukoliv tématu může vyjádřit kdokoliv, a i na druhé straně, tedy v pozici příjemce těchto zpráv, musí stát psychicky velmi silná osoba, aby veškerou kritiku od veřejnosti unesla.

Svoje „know-how“ na hubnutí má

Není tedy žádnému divu, že i komentář od „nějaké paní z Horní dolní” může člověka rozhodit a vnuknout mu černé myšlenky. „Stydím se za to, ale ono to jde strašně rychle nahoru a pak to krvavě shazujete,“ přiznala už dávno zpěvačka.

„Všechno je to o pohybu. Nezdravejma věcma se cpát nemusíš, ale můžeš si je dát, když se k tomu hejbeš. Když je rovnováha příjem, výdej, váha zůstává," prozradila svoje „know-how” na přebytečná kila.

„Vejdu se teď to tepláků a několika džín. Musím to zase shodit, abych opět vypadala jako člověk,“ cituje slova zpěvačky web Expres.cz, kdy komentovala svou „nešťastnou” situaci ohledně váhy.

Skvělé umělkyni přejeme, aby ve svém boji proti nadbytečným kilům vyrazila ve vítězném tažení a zase byla sama se sebou spokojená.

Zdroje: expres.cz, super.cz, blesk.cz