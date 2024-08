Externí autor 28. 8. 2024 clock 5 minut gallery

Zpěvačka Petra Janů (71) prožila spoustu let po boku milovaného manžela Michaela Zelenky (†63), který prohrál svůj boj s rakovinou plic. Od jeho smrti uplynulo již více než 10 let a zpěvačka na něj stále vzpomíná. Podívejte se, jak vypadala Petra Janů na své svatbě.

Začátky nebyly vůbec dobré

Zpěvačka Petra Janů potkala svého osudového muže Michaela Zelenku a byla to láska jako trám. Sama ale upřímně přiznává, že začátky nebyly vůbec jednoduché. "On zosobňoval vše, co jsem jako holka z vesnice na Pražácích nesnášela. Byl nafoukaný, sebevědomý a arogantní. Jak já ho nesnášela," vzpomíná. Někoho možná napadne, jak je tedy možné, že po jeho boku strávila tolik let.

V pořadu Povídej objasnila, jak se z jakéhosi druhu nenávisti stala láska až za hrob. "A najednou se ten absolutní pocit nenávisti překlopil a najednou jsem zjistila, že spolu bydlíme a jsme spolu více než 30 let," řekla. Svého manžela tak vlastně milovala a nenáviděla zároveň.

V době, kdy ona byla začínající zpěvačka, byl Zelenka už někdo a často jí to dával okázale najevo. Několikrát se dokonce pustil do jejího vzhledu nebo váhy. "Oznámil mi, že nic neumím, že se blbě oblékám a že mám zhubnout. Říkal mi, že všechno dělám blbě a já ho za to nenáviděla," řekla deníku Aha! Petra Janů pocházela z vesnice a na velké město si musela pomalu zvykat.

Manžel podlehl zákeřné rakovině

Je to víc než deset let, kdy Michael Zelenka podlehl rakovině plic. Vánoce 2011 byly pro zpěvačku nejtěžší v životě. Její láska, manžel, producent a manažer odešel na věčnost. Bylo mu pouhých třiašedesát let a není dne, kdy by si ně něj zpěvačka nevzpomněla. "Michal můj život ovlivnil ve všem. Dodnes, když se o něčem rozhoduji, konzultuji to s ním. Vím, co by mi asi tak řekl," svěřila se pro Blesk.cz.

Společně vlastnili chalupu v Jižních Čechách, kam hrozně rádi jezdili za odpočinkem. "Kam se podíváš, tam je ho kousek, ale nejvíc mi ho připomíná koutek na velíně. To je takový přístěnek u kuchyně, kde, když se pěkně nacpal, ležel a velel domácnosti v horizontální poloze, odtud velín," řekla pro pořad Showtime.

Petra Janů nemá problém přiznat, že první rok po smrti manžela byl pro ni naprosto hrůzostrašný. "První rok po smrti Michala byl strašidelný. Uvědomila jsem si, že jsem žila ve skleněné kouli. Byla jsem naprosto nesamostatná. Vždycky za mě všechno zařizoval někdo jiný. A když pak ten důležitý článek odejde, ztuhnete a hrozně těžko se z toho vyhrabáváte," řekla v rozhovoru pro magazín Téma.

Věděla, že smrt se blíží

Zpěvačka byla svému milovanému muži po boku až do posledních chvil. Pečovala o něj s láskou a věrností. Pro ni samotnou to bylo hrozně těžké. Nejtěžší byl poslední půlrok, kdy tušila, že smrt se blíží. Přesto se mu snažila být velkou oporou a hýřila před ním optimismem, aby na tom nebyl špatně ještě psychicky.

Její muž netušil, že se bohužel nevyléčí. Stále doufal, že společně zákeřnou rakovinu porazí a budou si užívat života dál. To se ale bohužel nakonec nestalo. "Na rozdíl od Michala jsem věděla, že už se nevyléčí. Prozradil mi to jeho doktor," řekla. Petra Janů je silná ženská, která bojovala i za svého muže do posledního dechu.

"Půl roku jsem žila s tímhle tajemstvím. 16. prosince byl pro mě očistec. A potom vlastně také. Zjistila jsem, že jsem do praktického života úplně k ničemu. Že jsem žila ve skleněné bublině, zatímco on se o všechno staral," popsala své nejtěžší chvíle životě pro CNN Prima News. Doslova rok po jeho smrti se nedokázala pohnout z místa.

Petra Janů sice věděla, že smrt se nezadržitelně blíží, ale i tak na to nebyla absolutně připravená. "V den, kdy Míša zemřel, jsem měla naplánovaná dvě vystoupení. "Seděla jsem doma a dívala se na gauč, na kterém to skončilo. Nakonec jsem se sebrala a šla mezi lidi, kteří o ničem nevěděli. Zpívala jsem a oni se usmívali. Bylo to jediné možné, co jsem mohla udělat. Jinak bych se zbláznila," podotkla.

Svatbu si udělala po svém

Jestli na něco Petra Janů vzpomíná ráda, tak je to svatební den s Michalem Zelenkou, který byl skutečně netradiční. Svatba se konala v roce 1978 a tehdy bylo Petře Janů pouhých šestadvacet let. Zpěvačka neoblékla bělostné svatební šaty jak je zvykem, ale zvolila tmavě saténové s krátkým rukávem. Na hlavě měla bujné afro a působila velmi extravagantně, ale rozhodně ne vulgárně. Její manželství zůstalo bezdětné, ale toho Janů nikdy nelitovala. "Podívejte, ať si každý říká a myslí, co chce. To je spíš jeho problém. Já jsem opravdu nikdy nelitovala. Už proto, že jsem věděla, že bych asi nemohla tomu malému dát tolik péče, tolik času," řekla pro Denik.cz

Zdroj: Prima Ženy, Blesk.cz