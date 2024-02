Usměvavá okatá blondýnka navzdory tomu, že má „papír na herectví“, seznam svých rolí dlouhý nemá. A to ne úplně vlastní vinou. Po letech se ale objevila v oblíbeném seriálu, který byl v podstatě natočený na její podnět. Připsala si i roli filmovou. Pojďme si spolu herečku připomenout.

Místem, kde se 29. září 1968 herečka Petra Martincová narodila, jsou krásné lázně Luhačovice. Po vystudování gymnázia se přihlásila na pražskou DAMU, kterou ukončila v roce 1992. Ve studiu herectví pokračovala v kurzech ve Spojených státech na univerzitě v Kalifornii. Za oceánem se na prkna, která znamenají svět, postavila v New Yorku v netradičně pojaté hře Kdo se bojí Virginie Woolfové. Po návratu domů stálé angažmá nezískala, ale hostovala na několika domácích i zahraničních scénách, například ve Východočeském divadle v Pardubicích, z těch pražských v Divadle Františka Ringo Čecha, V Řeznické, Pod Palmovkou.

Na televizní obrazovce se nejdříve mihla v malých rolích v seriálech. Svou velkou šanci dostala v komediální trilogii Byl jednou jeden polda (1995, 1997, 1999), kde ztvárnila policistku Boženku Vinklářovou. Tou se zapsala do povědomí diváků a potkala díky ní i muže svého života. Je jím režisér a scénárista Jaroslav Soukup (*19. listopadu 1946), který už měl na svém kontě úspěšné snímky jako Lásku z pasáže, Kamaráda do deště, Discopříběh nebo Svatbu upírů.

close info Archiv ČSFD zoom_in Byl jednou jeden polda - Major Maisner opět zasahuje (1997)

Třináctá komnata

Šťastný svazek přinesl herečce bohužel i třináctou komnatu, kterou odtajnila až po dlouhých letech. Toužila po miminku, ale maminkou se nestala. Problém nebyl v tom, že by se jí nedařilo otěhotnět. Naopak. Během osmi let měla naději, že se jí stane hned šestkrát, a šestkrát o ni po pár týdnech přišla. Důvodem nebylo to, že by nemohla děťátko donosit. Klíček nového života neměl sám chuť se dál vyvíjet. Proč? To jí lékaři nikdy uspokojivě nevysvětlili, domnívali se však, že za to můžou shodné genetické znaky obou partnerů, které vedly ke genetické chybě počatých potomků. Paní Petra a Jaroslav se uchýlili v té době k ne příliš obvyklému řešení – náhradní matce. I ona jejich plod ne svou vinou potratila. Návrh umělého oplodnění spermiemi neznámého dárce herečka zamítla.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Paní Petra se svým manželem (2019)

V předsíni oné komnaty zůstala ještě dvě „menší“ trápení.

Stopka a návrat

Manželstvím se Soukupem přišla herečka i o filmové nabídky. Obsazovat partnerky režisérů tenkrát zkrátka nebylo in, a ona se nechtěla rolí doprošovat. V roce 2001 se ještě objevila ve Dni dobrých skutků, téhož roku ztvárnila hlavní roli Dagmary v bláznivé komedii à la bondovky v režii svého muže s názvem Kdo chce ukrást Dagmaru. Bohužel to byl v podstatě propadák, jí slávu nepřinesl, pověst pošramotil i režisérovi, a stal se tak jeho posledním celovečerním filmem.

Petra Martincová poté dráhu herečky opustila a začala působit v oblasti cestovního ruchu. Mluví perfektně anglicky a své znalosti využívala i jako překladatelka. Když dostala práci manažerky hotelu v Rakousku, začala se intenzivně učit německy. Jedním z učebních materiálů jí byly filmy v původním znění, mezi nimiž byl rakouský seriál o vesnickém lékaři v Alpách Doktor z hor. Napadlo ji, že by manžel mohl natočit podobný seriál na Šumavě, v prostředí, které dobře znají, milují a mají tam chalupu.

close info YouTube / YouTube zoom_in Čtvrtá řada Policie Modrava se točila v roce 2021

A tak se zrodil seriál Policie Modrava, sice ne o venkovském lékaři, ale partě kriminalistů. Oba se k natáčení vrátili. Soukup začal na scénáři pracovat již v roce 2007. K velké popularitě „Modravy“ a nominaci na Českého lva přispěla i nádherná krajina a příroda Kašperských hor. Soukup původně počítal i s rolí pro Martinu. Ta nejdříve odmítla, ale později si o ni sama řekla.

Po dvou desetiletích se tak opět postavila před kameru ve čtvrté řadě, kde ztvárnila postavu sestřičky. V loňském roce využila příležitosti vrátit se i k filmu ve snímku Vandy Hybnerové Můžem i s mužem. Možná tak své herectví z hřebíku sundá. Koneckonců i ve svých pětapadesáti je okatá blondýnka stále velmi pohledná a plná energie.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Petra Martincová dnes

