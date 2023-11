Představte si život plný výzev, nešťastné náhody, odvahy, a nakonec i lásky – to vše v podání krásné české modelky Petry Němcové, která právě oslavila své 44. narozeniny. I přes svůj věk vypadá nádherně a je stále plná života. Jak se vám modelka líbí?

Světová modelka, Češka Petra Němcová prošla mnoha těžkostmi, které by jiné lidi snadno zlomily, ale ona se nevzdala. Dnes je šťastnou matkou a žije spokojený život.

Soutěž krásy ji nastartovala dobrodružný život

Petra se narodila v Karviné do skromné rodiny zedníka a učitelky. Před 25 lety vyhrála českou soutěž Elite Model Look a od té doby se její kariéra postupně rozvíjela. Nejprve se přestěhovala do italského Milána, kde začala svou dráhu v modelingu. Později se proslavila jako modelka Victoria's Secret a získala titul Model roku 2003 časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Na její modelingovou kariéru se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Srážka se smrtící tsunami vlnou

Jedním z nejtěžších okamžiků v Petřině životě bylo tsunami v roce 2004, které jí vzalo jejího snoubence a fotografa Simona Atleea. Petra tehdy měla obrovské štěstí, že se jí podařilo vyšplhat na palmu, kde přečkala 8 dlouhých hodin.

Tato tragédie ji však nerozbila, naopak, posílila ji a vedla k založení charity Happy Hearts Fund. Nadace pomáhá dětem, které při přírodních katastrofách přišly o rodiny a základní potřeby.

close info Profimedia zoom_in 44letá Petra Němcová letos v Cannes.

Naplněný milostný život

Po několika neúspěšných vztazích našla Petra konečně štěstí v náručí zámožného podnikatele Benjamina Larretcheho. V létě roku 2019 se spolu vzali a v listopadu téhož roku přivítali svého prvního potomka. Jejich syn se narodil předčasně, ale i přesto je zdravý a šťastný. Petra sdílela na sociálních sítích dojemné okamžiky, když přivítala svého malého anděla.

close info Profimedia zoom_in Petra Němcová se vdala za miliardáře Benjamina Larretcheho

Petra je dnes šťastná. Její příběh o tom, jak přežila tsunami, je však stále živý. Připomeňme si jej zde:

Zdroj: Youtube

Život stále nádherné Petry Němcové je v jejích 44 letech plný lásky, štěstí a mnoha odvahy, kterou musela v životě prokázat. Je inspirací pro nás všechny. Ukazuje, jak čelit životním výzvám s odvahou a optimismem, a nikdy neztratit víru ve šťastný závěr.

Zdroje: www.extra.cz, www.idnes.cz, www.idnes.cz