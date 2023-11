Petra Paroubková se do povědomí veřejnosti dostala hlavně jako (ex)manželka Jiřího Paroubka. Zapomeňme ale na politiku a podívejme se na ni jako na ženu, a hlavně pyšnou a šťastnou maminku. Nedávno oslavila 50. narozeniny a stále vypadá naprosto skvěle.

Před šestnácti lety

Své ano o více než dvacet let staršímu expremiérovi Jiřímu Paroubkovi (*21. srpna 1952) řekla tehdy čtyřiatřicetiletá sympatická tlumočnice Petra Kováčová (*30. srpna 1973) před šestnácti lety, dne 17. listopadu 2007. „Překvapivý“ sňatek známého politika plnil stránky novin a na otázku novinářů, čím ji upoutal, pohledná blondýnka odpověděla dnes známou hláškou, že na muži je „nejvíc sexy jeho mozek“. Jak se ale po letech svěřila v pořadu Na kafeečko, bylo to tak nějak vytržené z kontextu, protože jen chtěla naznačit, že ji zajímají inteligentní muži, se kterými si má co říct, což pan Paroubek splňoval, ale že v jejím vztahu rozhodně hrála roli pověstná chemie. Prostě ji okouzlil a byla do něho zamilovaná. Teď už ale k samotné Petře…

Z Nitry do Prahy

Petra Paroubková pochází ze Slovenska, narodila se v Nitře. Jako malá chtěla být baletkou. Do baletu chodila, ale taneční talent se neprojevil, a tak ji myšlenka, že se v „piškotech“ neproslaví nijak netrápila. Její láskou se totiž staly knihy a přečetla jich kupy, v dospívání pak i „těžkou“ klasickou literaturu. Proto chtěla být spíš spisovatelkou, jako její oblíbení autoři. Četba ji koneckonců zavedla na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde vystudovala obor amerikanistiky-anglistiky, později rusistiky. Během studií pobývala tři roky v Řecku, řecky mluví plynně a má tam velmi dobré přátele. Po vystudování pracovala jako tlumočnice v obchodní i politické sféře, dokonce tlumočila pro naše prezidenty a v OSN.

Životní milníky

Ač svatba rozhodně patří k důležitým životním momentům, a díky svému (ex)manželovi paní Petra poznala politiku, o níž měla jen tak mimochodem jiné představy, kromě narození dcery byla milníkem její života jiná událost. Ta podstatně změnila její pohled na život a nakonec vedla k rozvodu. V roce 2015 prodělala silné krvácení do mozku. V neštěstí měla obrovské štěstí a jako jedna z mála vyvázla bez následků. Jak sama říká, je to zkušenost, která poznamená každého, a také manželství. Těžko říct, jak to oba prožívali, ale ví se, že Petra svého manžela nesmírně podporovala, a možná od něho ve svých těžkých chvílích nedostala to, co očekávala. Ale to jsou jen nepotvrzené domněnky.

V každém případě, jak se svěřila, si uvědomila, že nechce od života nic víc než dovést jejich dceru Margaritu (*2009) k dospělosti, mít práci a normální spokojený život. V roce 2017 Paroubkovi podali žádost o rozvod, který se kvůli neshodám o péči dcery a alimentům táhnul téměř pět let.

„Happy end“

Součástí rozvodu byla i dohoda, že jejich dceru uchrání medializaci. Takže na veřejnost nevyjde nic, s čím by Margarita nesouhlasila. Není však tajemství, že je pro paní Petru náplní života a ač nemůže moc prozradit, říká, že je naprosto úžasná. Přece jen se ví, že závodně plave. Paní Petra je neuvěřitelně šťastnou maminkou už i proto, že před jejím narozením dvakrát spontánně potratila. Dnes kromě tlumočení píše články, na dovolenou jezdí s dcerou do milovaného Řecka, ze kterého se letos vrátila s klíčkem lásky v srdci k řeckému příteli, se kterým se zná téměř třicet let, a který stejně jako ona sundal manželský prstýnek…

Paní Petra vůbec nestárne. Svůj mladistvý vzhled si udržuje bioceutickou kosmetikou a sportem. Určitě k němu přispívá spokojenost, láska a dlouholeté vřelé vztahy s přáteli.

