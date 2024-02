Jasmína Maurerová 21. 2. 2024 10:16 clock 3 minuty gallery

Televizní Miluna z oblíbené trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno si to vždycky uměla takzvaně zařídit. Nejinak to má i Petra Pyšová, její představitelka. Dobře se provdala, ale narozdíl od vypočítavé Miluny, která skončila v náručí Itala, si Pyšová svoje miliony vydělala sama.

Ve společnosti se Petra Pyšová moc neukazuje. Naposledy byla vyfotografována se svým manželem na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech před dvěma lety. Kdo tam ale byl, mohl být živým svědkem toho, že televizní Miluna nestárne, snad je krásnější, než když v Hošticích naháněla Vencu.

Pyšová se ale ani v reálném životě nespokojila s obyčejným vesničanem, jako byl Venca. Když Miluna může mít Itala, Petra si našla manažera. Manažer to není ledajaký, Vladimír Schmalz je jedním z velmi vlivných manažerů společnosti ČEZ. I když by se Pyšová, dnes tedy už Schmalzová, mohla na veškerou pracovní činnost vykašlat a být takzvaně “ženou v domácnosti”, nezahálela.

Pyšová - Schmalzová totiž není tou paničkou zlatokopkou, který by se nechala od manžela vydržovat. A že by si to dovolit mohla. Petra totiž ve skutečném životě vůbec není Milunou, nemají spolu za mák společného. Pyšová - Schmalzová vystudovala žurnalistiku a pracovala v České televizi nebo na Primě.

Demolice luxusního sídla ve Špindlerově mlýně

Výčet pracovních pozic mimo kamery tím ale rozhodně nekončí. Pyšová - Schmalzová se díky Radomíru Lašákovi dostala až do vedoucí pozice v eBance, kde působila na PR oddělení. Když se posléze Lašák přesunul do křesla šéfa letecké společnosti ČSA, vzal si Petru s sebou. V ČSA mu pomáhala s komunikací uvnitř i vně společnosti.

Jejím osudovým mužem byl ale právě její manžel Vladimír Schmalz. Vlivný manažer ČEZu je její životní láskou a společně vychovávají tři děti - Kateřinu, Báru a Vladimíra. Podle informací deníku Aha! obývají luxusní vilu v pražských Hodkovičkách.

Heslo “peníze se mají točit” byste u Schmalzových mohli do kamene tesat. Petra s Vladimírem si totiž před několika lety postavili luxusní sídlo i ve Vrchlabí. V roce 2022 pak přišlo oficiální nařízení z úřadu, že se stavba má zbourat. Dům ve Špindlerově mlýně údajně nesplňoval stavební povolení. „Byly shledány důvody pro zahájení řízení o odstranění stavby. Stavba byla postavena v rozporu s vydanými povoleními,“ píše v odůvodnění úředního verdiktu šéfová Stavebního úřadu ve Vrchlabí Hana Vondrušková.

Podle Schmalze je to šikana

Spolek za rozumný rozvoj Krkonoš zároveň upozornil na to, že pozemek je na ploše určené pro “občanskou vybavenost komerčního charakteru” a soukromá stavba tam tedy nemá co dělat. Manžel Pyšové - Schmalzové se ale ohradil, že dokumenty má všechny v pořádku. Pro TV Nova tehdy sdělil, že stavební povolení získal ještě před změnou územního plánu a několikrát byl údajně odborníky ujišťovaný, že kolaudaci nic nebrání.

Podle Vladimíra Schmalze jde o řízenou šikanu vyprovokovanou místními a znepřátelenými developery. Úřad se totiž celou věcí začal zabývat až po dlouhých deseti letech.

Ať tak či onak, Petra se může pyšnit bohatstvím nejen finančním, ale i tím “obyčejným”. Má spokojenou, zdravou rodinu a milujícího manžela, se kterým tvoří nádherný pár.

Zdroje: zivotvcesku.cz, blesk.cz, tn.cz