19. 5. 2024

Je tomu už přes čtyřicet let, co televizní diváky baví komedie režiséra Zdeňka Trošky Slunce, seno. Od té doby se mnohé změnilo, a to včetně představitelů oblíbených postav. Na úvodní fotografii je herečka, která se oblíbenosti příliš netěšila. Poznáte, o koho jde?

Herečkou toužila být už odmala, nicméně její první konkurz, kdy se pokoušela získat roli v Troškově jiném filmu s názvem Bota jménem Melichar, nedopadl úspěšně a ve snímku si nakonec nezahrála. Zdeněk Troška si ale mladou čtrnáctiletou dívku pamatoval, a když o rok později hledal obsazení do připravovaného filmu Slunce, seno, jahody, vzpomněl si na ni a obsadil ji do role Miluny. Protože se Troškův film u diváků těšil obrovskému úspěchu, přišla samozřejmě pokračování, a to rovnou dvě. V roce 1989 Slunce, seno a pár facek a o dva roky později Slunce, seno, erotika. Hoštice, kde se celá filmová trilogie odehrává, jsou skutečná vesnička na jihu Čech a režisér Zdeněk Troška zde doopravdy vyrůstal. Než sem najeli filmaři, nikdo o malé vísce neměl ani potuchy. To se ale všechno hodně rychle změnilo. close Magazín Hoštice, vesnice ze Slunce, seno má problémy. Dům Škopkových obehnali vysokou zdí kvůli drzým turistům gallery 4 Fenomén jménem Hoštice a Miluna v hospodě Z Hoštic se stal fenomén a každý se sem chtěl jet podívat. Je otázkou, zda to vesnici jako takové prospívá, nebo naopak škodí. Místní totiž buď na lidech, kteří se přijedou na „skutečné“ filmové kulisy podívat vydělávají, a nebo se jim naopak straní. Ti druzí jsou na tom samozřejmě hůř, protože zájezdy do legendárního filmového místa jsou stále v kurzu. Každý se totiž chce podívat na místo, kde byl legendární kravín, a nebo do hospody, kde rozlévala pivo právě intrikánská Miluna. Ačkoliv to byl pro herečku dobrý start kariéry, byl to zároveň její poslední výstup. Tedy co se týká hraní, později se ještě na obrazovkách objevila, ale jen jako moderátorka nebo hlasatelka. Mezitím vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po mateřské dovolené jste ji mohli vídat v politickém diskuzním pořadu Nedělní partie, kde působila právě na pozici moderátorky. Tím ale její televizní kariéra skončila už definitivně. close Magazín Trilogie Slunce, seno: Konopníková a Škopková se nenáviděly i mimo kameru. Měly k tomu pádný důvod! gallery 5 video Od nového tisíciletí zastávala funkci tajemnice představenstva Komerční banky, odkud se poté přesunula do dnes již neexistující eBanky, kde pracovala na PR oddělení. Její známý Radomír Lašák, který si ji povolal právě už na tuto pozici, se později přesunul do ČSA a někdejší herečku vzal samozřejmě s sebou. Tam mu v jeho pozici šéfa společnosti pomáhala s komunikací. Čich na ambiciózní ženichy Ačkoliv toho s filmovou Milunou neměla moc společného, něco by se přeci jenom našlo.Pohybovala se kolem mužů, ve kterých cítila potenciál. A co se týká ženichů, Miluna i její představitelka mířily na ty nejvyšší mety. Jejím vyvoleným se stal vlivný manažer firmy ČEZ Vladimír Schmalz. Společně obývají vilu v pražských Hodkovičkách a vychovávají tři děti – Kateřinu, Báru a Vladimíra. Řeč je samozřejmě o Petře Pyšové-Schmalzové. Filmová Miluna byla krásná v době natáčení a je krásná stále. Pyšová-Schmalzová jako by vůbec nestárla. Svou mírou k tomu určitě přispívá i to, že je spokojená v životě, a tak nemá nejmenší důvod si dělat vrásky. Filmová kariéra jí sice nevyšla, ale výhru získala v podobě zdravé a šťastné rodiny. Zdroje: csfd.cz, tvguru.cz

user Externí autor