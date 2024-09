Externí autor 1. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Pohledný mladík s pronikavýma očima a tmavými vlasy se dívá do objektivu. Kdo by tehdy tušil, že se z něj stane jedna z nejznámějších tváří evropského filmu? Jeho osud se naplnil díky náhodě a roli, kterou zpočátku odmítal. Poznáte ho?

Proslavil se rolí, která ho provázela celý život. Ztvárnil legendárního indiánského náčelníka, jehož jméno zná snad každý. Ale vzpomenete si i na jméno herce? Kdo je tento muž a jak se dostal k roli, která ho katapultovala mezi hvězdy?

Od válečného veterána k herectví

Náš hrdina se narodil v roce 1929 ve francouzském Brestu do šlechtické rodiny. Jeho dětství poznamenala druhá světová válka. „Když mi bylo jedenáct let, vtrhli do Francie Němci,“ vzpomínal na dětství. „Můj otec byl členem francouzsko-belgického hnutí odporu. Nemohli jsme tak v Brestu zůstat, protože z něj Němci udělali vojenský přístav.“ Později, v pouhých 15 letech, se i on sám zapojil do odboje.

Po válce se jako devatenáctiletý mladík přihlásil do cizinecké legie a odjel bojovat do Indočíny. Na toto období pak vzpomínal s hrůzou: „Děsivé vzpomínky, které mě doteď budí ze snů. Riskovali jsme tam životy, v jednu chvíli jsem si dokonce říkal: Za pár minut zemřu. Ale osud mi dal možnost žít dál.“ Z války se vrátil se třemi vyznamenáními za statečnost. Začal pracovat jako prodejce psacích strojů a model, ale lákal ho svět filmu. Zapsal se na pařížskou konzervatoř a začal brát lekce herectví.

Cesta k osudové roli

Herecké začátky nebyly jednoduché. Ve Francii bylo tehdy mnoho talentovaných mladých herců, proto se rozhodl zkusit štěstí v zahraničí. Natáčel béčkové filmy v Itálii a Španělsku. Zásadní zlom v jeho kariéře přišel v roce 1962 na filmovém festivalu v Berlíně. Tam si ho všiml producent Horst Wendlandt, který hledal představitele pro roli indiánského náčelníka v chystaném westernu.

Jenže – když mu roli nabídl, nejprve ji odmítl. „Znal jsem americké westerny a nelíbilo se mi vyobrazení Indiánů jako alkoholiků, hlupáků, či národa čekajícího pasivně na svůj osud,“ vysvětloval později. „Nesedělo mi ani to, že scénář je psán podle námětu německého spisovatele, kterého jsem ani neznal.“

Zrození legendy

Roli nakonec po mnoha přemlouváních vzal. „V Hollywoodu můžete uspět, ale také se snadno může stát, že neprorazíte a budete jako herec zapomenut. Nechtěl jsem jít do takového rizika.“ Aby se lépe vcítil do postavy, obstaral si francouzské vydání knih Karla Maye.

Natáčení začalo v tehdejší Jugoslávii. Herec se musel naučit jezdit na koni, s čímž mu pomáhal kolega Lex Barker. „Když jsem byl mladý, mým hereckým vzorem byl jednoznačně Jean Gabin. Později jsem obdivoval herectví Jeana-Paula Belmonda,“ prozradil v jednom z rozhovorů. Kdo by tehdy tušil, že on sám se stane vzorem pro miliony diváků? První film o indiánském náčelníkovi zaznamenal obrovský úspěch a odstartoval sérii, která se stala fenoménem. Mezi lety 1962 a 2016 natočil celkem dvanáct filmů v této roli!

Život s rolí náčelníka

Ačkoli se snažil prosadit i v jiných filmech, diváci ho vnímali především jako statečného Apače. V letech 1976–1986 hrál svou ikonickou postavu v přírodním divadle v německém městečku Elspe, později přesídlil do Bad Segebergu. „Německo se stalo mým druhým domovem. Je to země, v níž chci zemřít,“ říkal.

V roce 1981 se oženil se svou dlouholetou přítelkyní Hellou Krekel. Vedle herectví se věnoval i charitě. „Je vám 86 let, máte ještě herecké plány?“ zeptali se ho novináři v jeho posledním rozhovoru v roce 2015. „Jisté je jen to, že už se nikdy nevrátím k Vinnetouovi!“ odpověděl se smíchem. O pár týdnů později zemřel na zápal plic v náručí své milované ženy.



Jistě jste už uhádli, že řeč je o Pierru Bricovi, nezapomenutelném představiteli náčelníka Apačů. Tento francouzský herec se stal ikonou, kterou dodnes milují diváci napříč generacemi. Hrdina, kterého představoval, zůstává společně s parťákem Old Shatterhandem symbolem přátelství, odvahy a lásky k přírodě. Zbývá se jen rozhodnout – pustíte si dnes večer Poklad na Stříbrném jezeře, Rudého gentlemana, nebo Poslední výstřel?

Zdroje: www.extra.cz, zena.aktualne.cz