Vědci zrekonstruovali tvář brutálně zavražděného krále. Byla velmi krásná

Rekonstrukce tváře Pikta.

Foto: Zdroj: University of Dundee (CC 2.0)

Rozbitá mužská lebka byla nalezena před několika lety ve skotské jeskyni Rosemarkie na Černém ostrově a poté byla podrobena mnoha zkoumáním. Ta nakonec ukázala, že se jedná o brutálně zavražděného piktského muže, který byl nejspíš král.

Podle nového výzkumu mohl být starověký Skot, který zemřel před 1400 lety hrůznou smrtí, ve skutečnosti královským příslušníkem. Kostra mladého muže byla odkryta při výkopech výklenku v jeskyni a poté předána do rukou forenzních antropologů. Ti poté dokázali určit, že zemřel s pěti těžkými zlomeninami hlavy, které mohly být způsobeny opakovanými údery zbraní. Radiokarbonové datování ukázalo, že k mužově vraždě došlo někdy mezi lety 430 a 630. Poté byla vědci digitálně zrekonstruována mužova tvář. Ukázalo se, že měl dlouhé vlasy a hustý plnovous, jak ukazuje video:

Co víme o piktském krasavci?

Sama skutečnost, že byl muž pohřben v jeskyni, svědčí o tom, že se jednalo o muže s vysokým postavením. Navzdory jeho zraněním se muži dostalo velké pocty, což dokazuje, že byl zřejmě významným členem komunity. Mohl být snad i králem anebo vůdcem klanu.

Piktský králZdroj: Zdroj: University of Dundee (CC 2.0)

I tak ale před smrtí trpěl. Měl vylomené zuby, zlomenou čelist a v jednom okamžiku mu zbraň měla prorazit přední část lebky přímo do zadní části, když ležel na zemi.

Z kosterních pozůstatků však víme více i o jeho životním stylu. Piktský muž konzumoval hodně bílkovin, což jen potvrzuje jeho vyšší postavení.

"Je poněkud zvláštní, že měl po celý život velmi vysokoproteinovou stravu, a to do té míry, jako by jedl jen kojená prasata. To bylo v té době běžné pouze pro bohatší členy společnosti,“ říká zakladatel projektu Rosemarkie Caves Project, Simon Gunn.

Objevený hrob piktského bojovníka.Zdroj: Zdroj: University of Dundee (CC 2.0)

Zranění a místo pohřbu

Ve stejném místě, kde byla kostra muže nalezena, byly odkryty i hromady zvířecích kostí. Na základě toho vědci usuzují, že po vraždě muže na místě probíhala bohatá hostina.

Jak kostra ukázala, nalezený Skot byl velký a silný, jeho tělo bylo stavěno jako tělo hráče rugby, s mohutným hrudníkem.

Tělo bylo uloženo v poloze se zkříženýma nohama a ruce a nohy mu přidržovaly kameny, což svědčí o obřadu. Zřejmě se tedy jednalo o někoho z královského rodu anebo náčelníka, který byl i přes brutální smrt pohřben velmi pečlivě.

Kromě jeho rozbité lebky neměla jeho kostra žádná jiná zranění, takže muž měl poměrně snadný život a nebyl to žádný válečník.

Proces rekonstrukce tváře Pikta.Zdroj: Zdroj: University of Dundee (CC 2.0)

Piktové a jejich místo v historii

Piktové byli skupinou kmenů, které žily na území dnešního východního a severního Skotska v období pozdní doby železné a raného středověku, v letech 270-900 n. l. Proslavili se zejména divokými krutými bitkami, do nichž chodili s obličeji pomalovanými barvami. Na tuto tradici naráží i film Statečné srdce. Jako barbaři se do bitev pouštěli zcela nazí. Slovo Piktové je pak odvozeno z překladu "pomalovaní lidé". Nakonec se skupiny Piktů spojily do aliance proti společným nepřátelům, jimiž byli Římané a Britové. Právě kvůli nim nemohli těžce obrnění Římané dobýt Skotsko. Pak ale kolem roku 900 n. l. záhadně zmizeli, protože zřejmě splynuli s jižními skupinami. Na video o Piktech se podívejte zde:

