Znáte ho. Objeví se v nejméně vhodnou dobu. Svědí, někdy i bolí a vypadá nevzhledně. Opar. Pokud tohle znáte, seznamte se s nejúčinnějším likvidátorem oparů vůbec. Funguje na něj tahle prastará a téměř zapomenutá bylinka, která si poradí i se záněty dýchacích cest.

Řeč je o bylině pilát lékařský, který se vyskytuje především v teplých oblastech Balkánského a Apeninského poloostrova, v Pobaltí a na Ukrajině. U nás je roztroušený spíš na teplejších místech. V minulosti se hojně pěstoval na venkovských zahradách právě pro své léčebné účinky, ale také pro barvení látek. Je to dvouletka, někdy i trvalka.

Pilát lékařský roste v každé půdě. Není náročný na vodu, ale potřebuje hodně sluníčka. Kvete od května do září a v tomto období můžete sklízet.

Co v něm najdete

Pilát lékařský obsahuje hlavně alkaloidy cynoglossin, consolidin. Dále allantoin, cholin, kyselinu křemičitou, třísloviny, sliz, tanin a malé množství éterických olejů.

Pryč s opary

Jestliže trpíte na opary, rozhodně byste si měli tuhle bylinku pořídit do domácí lékárny. Dá se z ní vyrobit tinktura, která má právě na tento neduh velmi vysokou účinnost. Kromě toho se ale může hodit i v případě pásového oparu.

Někteří bylinkáři dokonce doporučují přikládat na počínající opar jenom čerstvý list z bylinky, ten pak nebude mít šanci propuknout v plné „kráse“.

Špatně se hojící rány

Trápí vás špatně se hojící rány? Třeba po akné? Připravte si z piláta odvar a opatrně jím postižená místa omývejte. Jeho antibakteriální a stahující účinky rány vyčistí, zbaví choroboplodných zárodků a stáhnou.

Nepříjemné hleny

Není nic horšího než záněty dýchacích cest, které jsou spojené s pořádným zahleněním. I když jsou hleny v určité fázi onemocnění potřebné, jelikož zachytávají mikroorganismy, při nadměrné produkci je třeba se jich zbavit.

To můžete samozřejmě udělat kašláním, smrkáním, inhalováním, ale také čajem z piláta lékařského, který snižuje tvorbu tohoto nepříjemného efektu a usnadňuje zmíněné vykašlávání.

Jak bylinku správně využít

Pokud budete potřebovat nálev, jednu kávovou lžičku nati zalijte ¼ l vroucí vody a nechte 20 minut vyluhovat. Pak slijte do uzavřené nádoby a užívejte jednu polévkovou lžíci 4x denně.

Při těžších plicních onemocněních se doporučuje čerstvá šťáva. Tu připravíte takto: kvetoucí nať odšťavíte v odšťavňovači nebo pomelete a vymačkáte šťávu. Užívají se 2 kávové lžičky 4x denně. Šťáva je účinnější než nálev, nelze ji ale připravit do zásoby. Ideálně byste ji měli dělat každý den čerstvou. Tak neztratí svoji sílu.

Další možností je tinktura. Připravíte ji následovně: čerstvou kvetoucí nať natrháte na malé kousky, zalijete čtyřicetiprocentním lihem, případně kvalitní vodkou, tak, aby byla zcela potopená a necháte ji v uzavřené sklenici 7 dní vyluhovat. Po té slijete přes plátno, vymačkáte veškerou tekutinu a přelijete do dobře uzavřené nádoby. Léčivé účinky si uchovává až 5 let.

Co je dobré vědět

Pozor na to, že tuhle bylinku nesmí používat těhotné a kojící ženy a děti do 10 let. Ani ostatní lidé by neměli překračovat léčebné dávky a užívat ji dlouhodobě. Bylinka má sice velkou sílu, ale v případě těžších plicních onemocněních je vždy prvotní konzultace s lékařem.

