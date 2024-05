Režisér Zdeněk Troška se nebál svěřit role také „nehercům“. Do svých „slunce-senových komedií, jejichž děj se odehrává v jeho milovaných rodných Hošticích, obsadil snad úplně všechny usedlíky. Roli „Konopnice“ svěřil mamince jeho kamarádek z dětství, a ta se prý nemusela ani „naživo“ se Škopkovou.

V trilogii padla nejedna facka, ty, které dle scénáře uštědřila Helena Růžičková coby Škopková byly skutečné a hodně tvrdé. O tom by mohla vyprávět také dnes již zesnulá Marie Pilátová, která postavu Konopníkové ztvárnila.

close info Facebook / Facebook zoom_in Helena Růžičková byla v trilogii pěkně rázná. Nejednu opravdou facku schytal filmový dětský herec Šotola coby Jiřík

Slunce, seno a okolo

Když Troška dostal na počátku 80. let z Barrandova svolení natočit domácí komedii, předlohou pro scénář, na kterém se podílel Petr Markov, se mu stali hoštičtí jezeďáci a život obyvatel vesnice. Komedii okořenil vzpomínkami z dětství a svou fantazií. Do Hoštic také děj zasadil, a tam se známá trilogie natáčela.

Místní obsadil do komparzu. Některým svěřil větší roličku místních drben, třeba Marii Švecové coby Kelišky. Konopnici ztvárnila její sestřenice Marie Pilátová.

Mezi neherci na place panovala pohodová atmosféra, k níž přispěl hlavně Troška, který s nimi měl velkou trpělivost, nerozčiloval se, když špatně podali text nebo ho pozapomněli a scéna se musela několikrát opakovat.

Konopníkovou a Škopkovou si můžete připomenout na následujícím videu:

Sousedky

Škopková a Konopnice se ve filmu rády nemají. Dle paní Pilátové tomu tak bylo i mimo kameru. Herečka Růžičková ji prý (i ostatní neherce) naprosto přehlížela. Tím, že Růžičkovou neměla v lásce se netajila. V … a pár facek jí herečka prý dala takovou facku, že se jí zamžilo před očima a domnívá se, že to bylo úmyslně, ač se Růžičková bránila, že když hraje, tak skutečně, a pokud má dát facku, tak ať to opravdu stojí za to. Někteří však tvrdili, že to nebylo pouhé vžití se do role, ale Růžičková si fackami kompenzovala vlastní komplexy.

close info Facebook / Facebook zoom_in Představitelku Konopnice měli v Hošticích všichni rádi

Ani jedna už není na živu, takže se nemůže vyjádřit, ale údajně se dle paní Pilátové představitelka Škopková k „hoštickým ženským“ chovala povýšeně.

Helena Růžičková alias Škopková zemřela ve věku šedesáti sedmi let 4. ledna 2004. Do posledního dechu vitální a energická Marie Pilátová 20. ledna 2015 ve věku 93 let. Kromě rodiny a občanů Hoštic ji na její poslední cestu vyprovodil i Zdeněk Troška.

