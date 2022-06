Pinocchio s dlouhým nosem skutečně existoval. Jeho skutečný příběh je strašný

Natálie Borůvková

Pinocchio

Mnozí z nás vyrůstali a učili se o hřejivých dobrodružstvích Pinocchia díky animovanému zpracování původního příběhu italského autora Carla Collodiho z roku 1883, které v roce 1940 natočila společnost Disney. Film Pinocchio vypráví příběh o kouzelné loutce, která chce být skutečným chlapcem, a pokaždé, když zalže, mu naroste nos. Skutečné Pinocchiovo dobrodružství však spíše připomíná horor, než jakýsi roztomilý příběh o chlapci, který nemá lhát.

Původní příběh Pinocchia a jeho temný děj by nás v dětství pravděpodobně všechny poznamenal.

Pinocchio s dlouhým nosem skutečně existoval

Původní příběh Pinocchia začíná tím, že se muž jménem Mastro Cherry pokouší rozřezat kládu, když ale do špalku dřeva řeže, kláda se rozpláče. "Prosím, buďte opatrní! Nebijte mě tak silně," prosí kláda malým dětským hláskem, což Mastra Cherryho velmi překvapí.

Řeže dál, ale tentokrát se špalek dřeva začne smát jako dítě a říká, že ho sekera lechtá na břiše. V tu chvíli Mastro Cherry usoudí, že tenhle mluvící kus dřeva je příliš velký problém, a dá ho svému příteli Geppettovi, aby z něj vyrobil loutku.

Hned od začátku je Pinocchio trochu zlý, když nazve Gepetta "kukuřičnou kaší", čímž odkazuje na Geppettovy žluté vlasy. Když Geppetto dokončí vyřezávání loutčiných nohou, Pinocchio ho kopne do obličeje. Jakmile se stařec z kopance vzpamatuje a dokončí Pinocchia, loutka uteče. Chytne ho policista a Geppetto je zatčen.

Pinocchio zabije cvrčka kladivem

Poté, co je Geppetto odvezen do vězení, se Pinocchio vrací do starcova domu, kde ho přivítá mluvící cvrček. V knize je tento upovídaný hmyz známý prostě jako "cvrček". Řekne Pinocchiovi, že v pokoji žije už sto let, a vynadá loutce za její chování: "Běda chlapcům, kteří odmítají poslouchat rodiče a utíkají z domova! Nikdy nebudou na tomto světě šťastní."

Místo aby si Pinocchio vzal tuto radu k srdci, je ze svého dřevěného srdce rozmrzelý a hodí po Cvrčkovi kladivem. Je naznačeno, že chce Cvrčka minout, ale úder mluvícího brouka při dopadu usmrtí.

Strašlivý příběh pokračuje

Když se Pinocchio setkává s týmem zabijácké lišky a kočky, kteří se z něj snaží vylákat pět zlatých mincí, varuje přátelský kos loutku a je při tom sežrán kočkou. Když se Pinocchio zeptá kocoura, proč to udělal, dostane se mu odpovědi, že bylo třeba kosa potrestat, aby tolik nemluvil.

V okamžiku, kdy se Geppetto vydá hledat Pinocchia, i přes to, že s ním byly jen problémy, je spolknut obrovským žralokem. Ten následně spolkne i Pinocchia. Obě postavy se zachrání jen díky tomu, že žralok usne s otevřenou tlamou kvůli "astmatu a srdečním potížím".

Po útěku před velkým žralokem se Pinocchio a Geppetto málem utopí. Když se dostanou na břeh, je stařec až příliš zesláblý. Aby ho Pinocchio zachránil, upíše se k otroctví místnímu sedlákovi, který tak Geppettovi výměnou poskytne každý večer jednu sklenici mléka na jeho posilnění.

To ale není všechno. I když se Pinocchio stane skutečným chlapcem, jeho loutka stále existuje. Hlavu má otočenou na jednu stranu, ruce jí visí bezvládně k zemi a nohy má zkroucené pod sebou. Připomíná tak jakousi loutkovou mrtvolu. Chlapec se jí vysmívá a tím tento strašlivý příběh končí.

