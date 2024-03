close info Profimedia

Od doby, co světlo světa spatřila Pipi Dlouhá punčocha jako živá holčička, uplyne letos už 55 let. Půl století je dost dlouhá doba, a tak je samozřejmé, že zub času se promítl na všech, kteří se tehdy na vzniku pihovaté zrzavé holčičky podíleli. Co dělá představitelka hlavní hrdinky?

Švédská herečka Inger Nilsson letos oslaví pětašedesáté narozeniny. V době, kdy natáčela seriál o copaté a pihaté zrzce, jí bylo pouhých deset let. Dnes už se Nilsson herectví zase věnuje, ale vidět ji můžete hlavně na divadelních prknech. Žije v hlavním švédském městě Stockholmu a sem tam se mihne i v televizi. Od roku 1970, kdy v podstatě její herecká kariéra skončila, se objevila v pár ne moc slavných filmech jako byl například krátkometrážní snímek Nebojácná Kajsa v roce 1989. Naposledy dostala větší nabídku v roce 2007 od německé produkce televize ZDF, která natáčela seriál Der Kommissar und das Meer, kde více než deset let hrála Evu Swensson. Objevila se ale také ve filmu Tady a potom v roce 2015 a o tři roky později mysteriózním hororu Černý kruh. Děti ve Švédsku nedostávaly honoráře V roce 2020, kdy byl svět zasažen vlnou covidové pandemie, se tomuto onemocnění nevyhnula ani švédská dětská hvězda. Web telegraaf.nl citoval její tehdejší slova, kdy si myslela, že jsou možná její dny definitivně sečteny: "Opravdu jsem si myslela, že to je konec. Necítila jsem chuť, měla jsem horečku a příšerné bolesti hlavy. Byla jsem tak vyděšená, protože jsem nikdy neměla horečku a uvažoval jsem nad tím, jak na to zareaguje moje tělo." Ačkoliv se dnes Inger Nilsson malé copaté Pipi už skoro nepodobá, a dokonce si svou kštici obarvila na blond, lidé ji prý i přesto poznávají a chtějí se s ní vyfotografovat. V roce 2010 byla dokonce v České republice jako hlavní hvězda festivalu dětských filmů Junior fest, který se pořádá na západu Čech. Na tento festival pořadatelé zvou vždy někoho z hrdinů dnes již starších filmů, které jsou záležitostmi našich rodičů a prarodičů. Rok před Inger tam byl například Pierre Brice, představitel slavného Vinnetoua. Na natáčení seriálu jako takového vzpomíná herečka s láskou, ačkoliv to prý kromě veliké legrace byla samozřejmě i spousta práce. Za tu navíc Nilsson ani nedostala moc zaplaceno. Ve Švédsku totiž byl tehdy zákon, který nepovoloval vystavovat honoráře dětským hercům. Knihy o Pipi nikdy nečetla Ačkoliv tedy Inger role Pipi proslavila po celém světě, v penězích se netopila a co víc, nálepky Pipi se vcelku dlouho zbavovala. "Musela jsem s tím bojovat a dokázat, že umím hrát i jako dospělá," přiznává vystudovaná divadelní herečka. I přesto jsou pro ni ale tyto strasti jen malým škraloupem na tom velikém televizním dobrodružství, které díky a jako Pipi zažila. V rozhovoru pro německý web bunde.de dokonce přiznala, že by si to celé klidně zopakovala. Přesněji tedy, že ničeho nelituje a do role Pipi by šla znovu: “Ta role ovlivnila můj život spíše pozitivně než negativně. Každý, kdo mě pozná coby Pipi, se chce se mnou o ní bavit. Přitom jsem už téměř na všechno zapomněla.“ Co je na tom celém vtipné je fakt, že herečka přiznala, že snad jako jediná osoba ve Švédsku dobrodružné příběhy copaté rošťandy nečetla. Knihy švédské spisovatelky Astrid Lindgren přesto zná a miluje celý svět. Pipi dlouhá punčocha poprvé vyšla v roce 1945 o dva roky později následovala v Česku velmi populární knížka Děti z Bullerbynu a v roce 1955 se na pultech knihkupectví objevil i Karkulín ze střechy. V českém vydání se o ilustrace postarala známá výtvarnice Helena Zmatlíková. Zdroje: tvguru.cz, zivotvcesku.cz, idnes.cz Související články close Celebrity Vinnetou v Československu: Filmy byly tak populární, že je chtěla strana zakázat close Celebrity Autorka Dětí z Bullerbynu Astrid Lindgrenová měla život plný bolestivých zvratů gallery 8

