Proč nosili piráti náušnici a pásku přes zdravé oko? Obojí mělo praktický důvod

Oko, které bylo zakryté, se nedostalo do kontaktu se světlem a bylo zvyklé na tmu. To pirátům umožňovalo noční vidění.

"Není nikdo pověrčivější, než starý pirát." Toto prohlášení slavného spisovatele Roberta Louise Stevensona je opravdu pravdivé, a nikdo se nemůže divit. Život na lodi mezi nemytými krvežíznivci uprostřed moří, kdy každý den mohla přijít smrt v podobě dalších útočících lodí, bojů o kořist nebo chybějící vodě, stravě a vitaminům, nebyl jednoduchý. A tak si ho chtěl každý pirát aspoň trošku zabezpečit.

Je těžké si představit zarostlého piráta, jak diskutuje s jinými kolegy o akupunktuře. Historici ale uznávají, že tato starodávná praktika čínské medicíny se mohla k pirátům snadno dostat. Pokud jim navíc zdatný akupunkturista vysvětlil výhody této léčebné metody, nebylo nic jednoduššího, než ji vložit do praktického života, nechat si propíchnout ucho a zasadit si do dírky ukořistěnou náušnici. Náušnice totiž k pirátům patří stejně jako páska přes oko a kotva vytetovaná na předloktí.

Propíchnutí ucha mělo pirátům zaručit zdravý zrak a zlepšení očních onemocnění. Na lalůčku se totiž nachází tzv. zrakový bod. Samotná náušnice zavěšená do tohoto akupunkturního bodu ale nebyla pouze ozdobou. Fungovala jako "psí známka" každého piráta, který ji nosil. Někteří námořníci si na vnitřní stranu vyryli své jméno a jméno domovského přístavu, aby bylo možné jejich mrtvé tělo poslat domů a vystrojit jim řádný pohřeb. Piráti také věřili, že zlato a stříbro mají léčivou magickou sílu a ochrání je před mořskou nemocí nebo přímo před utonutím. Mladým námořníkům se také dávaly náušnice jako vzpomínka na jejich první překročení rovníku nebo proplutí zrádného mysu Horn. Dělostřelci si navíc na náušnici přilepovali vosk, který si pak v boji strkali do uší, aby nepřišli o sluch. (Zdroj: www.livescience.com, březen 2011)

Tvrdá práce na lodi, která se houpe na vlnách a před slunečním svitem může člověk uniknout pouze do podpalubí, kde je zase tma jako v ranci. To byl každodenní chléb mořských vlků toužících po bohatství. Jak ale očím přikázat, aby se ve tmě rychle zorientovaly, nebo naopak, aby nebyly oslepeny denním světlem? Jedině tím, že je přechytračíte. Posádka totiž chodila do a z podpalubí několikrát za den a čekat několik minut na to, až se oči přizpůsobí, na to nemá čas ani pirát.

Proto i námořníci, kterým žádné oko nechybělo, začali nosit pásku. Oko, které bylo zakryté, se nedostalo do kontaktu se světlem a bylo zvyklé na tmu. Cestou do podpalubí tak stačilo pásku přehodit na oko před chvílí vystavené světlu a pohyb v šeru podpalubí tak byl mnohem jednodušší. Lidskému oku trvá v průměru 25 minut, než se dokáže přizpůsobit různým světelným podmínkám. Páska přes oko, bez které se neobejde žádný pirátský karnevalový kostým, tak byla důmyslným vynálezem, jenž používají i dnešní oční lékaři k léčení nemoci zvané amblyopie. (Zdroj: https://dustyoldthing.com/real-reasons-pirates-dress/)