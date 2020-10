Proč piráti zakrývali páskou zdravé oko? Důvod byl čistě praktický

Piráti v minulosti neměli žádné přístroje na noční vidění. Šetřilo se na svících, které navíc mohly dřevěnou loď podpálit, a tak si museli námořníci poradit jinak. Na řadu přišla páska přes oko.

Také jste si mysleli, že páska sloužila pouze k ochraně zraněného oka? I to byla samozřejmě její funkce. Použití pásky však bylo mnohem důmyslnější. Sloužila také jako adaptační nástroj k přechodu z prosluněné paluby do tmavého podpalubí a naopak. Lidskému oku totiž průměrně trvá až 25 minut, než si zvykne na změnu světelných podmínek.

Pro zkrácení této doby používali piráti pásku přes jedno oko, která ho udržovala v absolutní tmě. Zornice byla tak stále rozevřená jako clona na fotoaparátu, aby vnímala co nejvíce světla. Světločivné buňky v oku, známější pod názvem tyčinky a čípky, pomáhají rozeznat obrysy a barvy. Vypouští chemický koktejl, který umožňuje sítnici oka se efektivně adaptovat na změnu osvětlení.

Když tedy loupeživý mořský vlk sestupoval do podpalubí, přehodil si pásku na oko, které bylo předtím vystavenu světlu. Tak viděl ve tmě okamžitě a nemusel ztrácet čas zvykáním si na šero. Když svou práci v podpalubí dokončil a opět se vracel na palubu, pásku si přehodil na druhé oko.

Nejstarší známý nositel pásky byl pirát Perského zálivu Rahmah ibn Džabir al-Džalahimah. Poté, co ztratil oko v bitvě, zakryl důlek páskou. To však nevěděl, že ho ostatní piráti budou kopírovat a tento zvyk převezmou také samotní námořníci. Historické lékařské texty často popisovaly pásku přes oko, která pomáhala dětem při nemoci zvané amblyopie, jako pirátskou náplast. V časopise Minnesota Academy of Sciences Journal z roku 1934, který cituje Wikipedie, napsal Charles Sheard z Mayo Foundation, že: „Nošení náplasti přes jedno oko, udrží to zakryté ve stavu připravenosti a je přizpůsobené pro noční vidění “.

Asi naším nejznámějším nositelem "pirátské pásky" je legendární husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, který ztratil oko již v raném mládí. Jak přesně vypadal, nevíme. Z učebnicových obrázků, nebo slavné filmové trilogie s hercem Zdeňkem Štěpánkem si ale představujeme mohutného muže s palcátem, štětinatým knírem a právě páskou přes oko, která se pro něj stala ikonickou. Nevyužíval ji za stejným účelem jako piráti, ale dodávala mu podobně drsného vzezření.