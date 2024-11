Externí autor 7. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Spousta z nás se ráno probudí a jde si uvařit kávu. Do nového dne se totiž potřebujeme nastartovat všichni. Ráno ale konáme ještě jednu činnost. Je ovšem třeba ji nedělat po vypití kávy, protože následky jsou hrozné. Podívejte se, o co jde.

Není nad ranní šálek horké kávy, který nás povzbudí. Co si ale budeme povídat, kávový dech nebývá nic moc, takže si většina z nás jde obvykle vyčistit zuby. Jenže pořadí těchto činností tak, jak jsme je právě popsali, je špatně. Může totiž negativně ovlivnit naše zdraví a také vzhled zubů.

Nejoblíbenější nápoj

Káva patří k nejoblíbenějším nápojům na světě. Podle průzkumu, který nedávno provedla společnost Nielsen, kávu u nás pije sedm z deseti Čechů starších patnácti let. Pro krátké připomenutí, pravidelná konzumace kávy má spoustu zdravotních výhod. Jak uvedla řada studií, káva zlepšuje koncentraci, paměť, krevní oběh a také snižuje stres a riziko rozvoje takových chorob jako je cukrovka, deprese nebo Parkinsonova choroba. Těm, kteří rádi hubnou, se bude líbit, že urychluje spalování tukové tkáně.

Pozor na přílišnou konzumaci

Přestože je káva jedním z celosvětově nejoblíbenějších nápojů, její nadměrná konzumace s sebou nese řadu negativních zdravotních dopadů. Značné popíjení tohoto nápoje může vést ke ztrátě důležitých elektrolytů jako je hořčík, draslík a sodík. Kromě toho káva přispívá ke změně barvy zubů, což vede řadu lidí k tomu, že si po jejím vypití jde vyčistit zuby. A tady se ukazuje kámen úrazu...

Proč je lepší si vyčistit zuby před kávou

Málokdo si uvědomuje, že čištění zubů bezprostředně po vypití kávy může negativně ovlivnit zdraví ústní dutiny. Proč tomu tak je, vysvětluje Vera Tang, klinická zubní asistentka

na NYU College of Dentistry, SELF.

„Důvodem je to, že káva je kyselá a proteinům ve slinách může trvat asi půl hodiny, než tuto kyselinu v ústech rozloží. Pokud si čistíte zuby hned po kávě, tlačíte si kyselinu do pórů na zubech,“ upozorňuje. Tento postup pak vede k oslabení skloviny, která je přirozenou bariérou zubu, jelikož ho chrání před chemickým i fyzikálním poškozením. Doktorka Tang dodává o něco lepší zprávu pro „pijáky“ kávy, kteří si do ní přidávají hodně mléka: „Mléko snižuje úroveň kyselosti, což určitě prostředí v ústech pomáhá."

Přesto doporučuje, abyste si po ranním kofeinovém šoku propláchli ústa trochou vody. Tak se rychleji zbavíte kyseliny. Než se pustíte do dalšího čištění, měli byste vyčkat alespoň půl hodiny.

Zuby před kávou

Odborníci doporučují důkladně si čistit zuby vždy před ranní kávou. Odstraníte tak zubní kámen a zabráníte hromadění plaku na zubech, což výrazně snižuje riziko zabarvení.

Pozor na jednu přísadu

Někdo si uvaří kotel kávy a popíjí ho celé dopoledne. Není třeba se bát, že by takové dlouhodobé pití nějak významně ovlivnilo váš chrup. Tedy v případě, že si nedáváte do kávy cukru. „Při dlouhodobém popíjení je obsah cukru větší problém než kyselost,“ říká doktorka Tang. Pokud si tedy cukr ke kávě neodpustíte, měli byste ho přidat do jednoho malého šálku, který vypijete do deseti minut. Tak se vyhnete několikahodinovému popíjení, kdy pomalá a důsledná konzumace cukru může způsobit výrazně větší poškození zubů než jedno rychlé vypití.

Zdroje: www.self.com, kobieta.wp.pl