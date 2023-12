Britové jsou známými milovníky alkoholu obecně, zejména pivo se však těší velké oblibě. Již ve středověké Anglii nebyl džbán piva jen nápojem, ale všudypřítomným společníkem u každého stolu. Jenže středověký nápoj byl nevábný už na pohled, dnes bychom ho s největší pravděpodobností neocenili.

Středověcí lidé měli pro kulturu zaměřenou na pivo dva pádné důvody. Zaprvé si skutečně vychutnávali jeho chuť a mnozí si dokonce doma vařili vlastní pivo. Za druhé, v době, kdy život nebyl zrovna procházka růžovým sadem a dny byly protkány existenčními problémy, hrálo pivo důležitou roli při zlepšování nálady.

Pivo bylo bezpečnější než voda?

Objevují se i názory, že obliba piva ve středověku souvisela se strachem pít vodu, která mohla být i zdravotně závadná a způsobovat nejrůznější choroby. Historici specializující se na středověké dějiny tento mýtus vyvracejí a uvádějí, že lidé ve skutečnosti pili vodu pravidelně. Láska k pivu tak nebyla způsobena strachem z nebezpečné vody.

Řeky, potoky, dešťová voda a roztátý sníh poskytovaly bezpečné alternativy. Místní obyvatelé byli zběhlí v hledání čerstvých podzemních toků a často k nim hloubili studny. I voda z řek a potoků si našla cestu do každodenního života, někdy se používala k ředění vína.

Názor, že voda byla ve středověku nebezpečná, kontrastuje se skutečností, že středověcí lidé považovali čistou, studenou vodu bez zápachu za bezpečnou k pití. Pivo nebylo náhražkou vedenou nutností, bylo to přednostní řešení. Představa, že pivo pozvedá náladu, měla větší váhu než obavy o bezpečnost vody.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Jak pivo chutnalo a vypadalo, podle toho i stálo

Co se týče vzhledu i chuti, bylo středověké pivo rozmanité, leč pro nás vzhledově nevábné. Vyrábělo se v různých barvách, cenách a čistotě – ve smyslu průzračnosti. Světlé nebo zakalené, vlastnosti piva určovaly jeho cenu. Chudší jedinci obvykle volili domácí pivo, často kalnější a husté s nerozpuštěnými usazeninami. Dnes bychom si ho rozhodně nevybrali…

Chuť středověkého piva se značně lišila v závislosti na přísadách při vaření. Častou součástí byly bylinky, což ty měly zajistit hořkost nápoje před tím, než se v Británii k výrobě zlatavého moku zavedl chmel. V Anglii v 11.-15. století si lidé pochutnávali na variantách jako poset ale, nápoj smíchaný z mléka a piva (mléko se v pivu srazilo), a braggot, dražší verzi připravované z piva, medu a koření.

Pivo v kuchyni

Středověké pivo nebylo jen nápojem, ale našlo si cestu i do kulinářské sféry. Ve středověké kuchyni bylo běžnou ingrediencí, která dodávala chuť masovým pokrmům a pivo bylo oblíbené zejména i jako součást středověkého chleba. Značné množství bílého a ječného chleba obsahovalo pivo jako klíčovou složku.

Chaucerovy Canterburské povídky, literární skvost z konce 14. století, obsahují pozoruhodné odkazy na středověké pivo. V Příběhu manželky z Bathu a Příběhu rytíře se objevují zmínky o pivu, které odrážejí jeho nedílnou roli ve středověké společnosti. Ještě jedno video o středověkém pivu zhlédněte zde:

Zdroj: Youtube

Dnes bychom si ho nedali

Pokud se zamyslíme nad chutí středověkého piva ve srovnání s jeho moderním protějškem, zjistíme, že rozdíl je značný. Sladový ječmen, používání chmele a proces ležení při výrobě moderního piva prošly značným vývojem. To, co bylo kdysi ve středověku teplým, plochým a mírně kouřovým odvarem, se změnilo v rozmanitá a sycená piva, která si vychutnáváme dnes. Cesta pivní chuti historií je vskutku fascinující příběh. Jedno je ale jisté – nám by středověké pivo přišlo asi přinejmenším nevábné.

Zdroje: www.medieval-recipes.com, www.reddit.com