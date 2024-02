Stydliví lidé jsou často mylně považováni za introverty. Tito lidé se ale umí pěkně rozpovídat. Z počátku jsou plaší, ale především jsou to ty nejklidnější a nejhodnější ženy. Která hvězdná znamení jsou milý klidní andělé, patříte k nim?

Dnešní svět je náročný pro více citlivé lidi. Právě tento obrovský tlak pociťují tito klidní a mírumilovní lidé. Neradi jsou středem pozornosti, necítí se dobře ve větší společnosti, a mají hotovou hrůzu z mluvení před více lidmi.

Okolí z nich vytvořilo takto plaché lidi. Samozřejmě ne všichni jedinci narození ve zmíněných znamení jsou stydlíni, ale pokud je někdo velmi tichý a zdrženlivý, je to jistě někdo z následujících hvězdných zrozenců.

Rak

Nejstydlivější znamení zvěrokruhu je stoprocentně Rak. Toto hvězdné znamení se vyjádří nahlas, jen pokud je znáte osobně. Když se však setká, setká skupina lidí, kteří se sotva znají, Rak raději opodál všechno poslouchá. Tento zrozenec raději sedí opodál a pozoruje z bezpečné vzdálenosti společnost. Pokud je téma diskuse peprnější, snaží se usilovně rozplynout.

Je pravdou, že je jim příjemnější role pozorovatele než se aktivně účastnit diskuse nebo zábavy. Zároveň Raci neradi sdělují své myšlenky a pocity druhým lidem. Pokud tento jedinec slyšel od vás dost, začne se rozhodovat, zda máte v jeho životě místo nebo ne. To si musíte zasloužit, protože je plachý, nikoli však hloupý.

Ryby

Toto velmi citlivé a emotivní hvězdné znamení patří k nejstydlivějších znamení zvěrokruhu. Ryby jsou vždy ve střehu, protože si pečlivě střeží své city. Nechtějí, aby jim někdo zlomil srdce, jak už se jim to za život několikrát stalo. Snaží si držet odstup, aby se k nim nikdo nedostal dostatečně blízko. Rybka se bude cítit špatně v místnosti plné lidí, které nemá ráda.

Proto je dost pravděpodobné, že zmizí jako Popelka. Tito zrozenci nemají rádi nátlak a stres. Jakmile je začnete do něčeho nutit, utečou vám. Toto zasněné hvězdné znamení se umí skvěle vyjádřit prostřednictvím umění nebo jiných kreativních aktivit. Dokud nenajdou takový prostředek komunikace, budou považováni za jedno z plachých znamení zvěrokruhu.

Štír

Pro mnohé bude překvapením, že právě záludný Štír je zařazen mezi plachá znamení zvěrokruhu. Ve skutečnosti jsou totiž plaší, ale předstírají, že jsou sebevědomí drsňáci. Pro toto tajemné znamení zvěrokruhu je neuvěřitelně těžké důvěřovat druhým lidem. Snaží se jim proto naopak dostat pod kůži a vymámit z nich informace.

Nechají mluvit vás, protože jsou příliš zaneprázdněni sbíráním informací. Štíři bytostně nesnášejí sdílení myšlenek nebo tajemství o sobě, proto raději mlčí. Pokud narazíte na tohoto samotáře, raději ho nechte v klidu stát opodál, pravděpodobně se jen snaží být nenápadným divákem. Pokud patříte k jeho nejbližším, možná se vám trochu otevře a dovolí vám se přiblížit k jeho duši.

close info Rawpixel.com zoom_in Některá znamení by byla raději ve společnosti neviditelná. Pozornost ostatních lidí je jim velice nepříjemná.

Panna

Nejhorší noční můrou Panny, je ztráta kontroly. Pokud by třeba tento perfekcionista mluvil z cesty nebo říkal něco, s čím ostatní nesouhlasí, byla by to pro něj hotová katastrofa. Panny si obvykle ve své práci počínají sebejistě. Nejsou příliš dobré na schůzkách, prezentacích nebo při rozhovorech s klienty. Toto hvězdné znamení žije v neustálém strachu, že řekne něco špatně.

Proto strašně dlouho přemýšlejí, než něco vůbec řeknou. Impulzivně a v emocích nejednají nikdy, protože by to pro ně mělo trapné následky, přes které by se nepřenesli. Panny chtějí mít všechno dopředu pěkně naplánované. Jedině tehdy se cítí sebevědomě a bezpečně. Můžete se na ně ve všem ostatním s důvěrou spolehnout.

Kozoroh

Kozorozi jsou od přírody velmi rozpolcení, umí být totiž velmi plaší, ale zároveň jsou skvělými vůdci. Toto hvězdné znamení si velmi dobře vede pod tlakem, nevadí jim ani stres. Skvěle vychází s většinou lidí, a proto je často najdete ve vedoucí funkci. Nikdo neumí tak dobře inspirovat lidi jako oni. Jak je tedy možné, že jsou na tomto seznamu znamení zvěrokruhu?

Kozoroh totiž nikdy nedělá to, co mu nejde a v čem si není jistý. Poměrně plachý je, i pokud jde o emoce a city. Obvykle tomuto zrozenci trvá dlouhé roky, než se přizná ke své zamilovanosti. Nejlepší na Kozorozích je to, že se neustále odhodlaně snaží posouvat své hranice. Jednoho dne se zbaví svého strachu a už tak plaší nebudou, to je jisté.

Zdroj: https://astrotalk.com/astrology-blog/5-shy-zodiac-signs-according-to-astrology/