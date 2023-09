Stalo se to před asi 4 miliardami let. Vnitřní sluneční soustava se stala obětí masivního bombardování asteroidy. Jedna z planetek ale útokům mohla uniknout. Jmenuje se Ceres a je pravděpodobné, že hostí nejstarší organismy ve vesmíru.

Vědci i milovníci sci-fi stále doufají, že v kosmu nejsme sami. Jejich hlavní náplní práce je proto pozorování a zkoumání sousedních planet, kde hledají základní stavební kámen veškerého bytí - vodu. Astrobiolog Joop Houtkooper z německé University v Giessen netvoří výjimku. Navíc tvrdí, že život by mohl být blíže, než bychom čekali.

Zaměřil se na trpasličí planetu Ceres, ležící mezi Marsem a Jupiterem. Těleso má téměř kulovitý tvar s mírným polárním zploštěním. Spektroskopický průzkum ukázal, že jeho povrch obsahuje značné množství uhlíku a možná i organických látek. V roce 2020 sonda Dawn odhalila, že objekt pod svou kůrou skrývá oceán vody. Ten tvoří 17 % až 27 % jeho hmotnosti.

Největší zajímavostí ale je, že trpasličí planetka se v průběhu své existence nestřetla s větším tělesem, jež by ovlivnilo její geologický vývoj. To je podle Houtkoopera hlavní důvod, proč si myslet, že Ceres může hostit nejstarší formy života, které mohly v průběhu milionů let přesídlit na Zemi.

Planetka Ceres

„Je pravděpodobné, že první organismy se nejdřív vyvinuly kolem hydrotermálních průduchů, jež leží na dně oceánu a chrlí horké chemikálie,” vysvětluje vědec. „Díky tomu, že Ceres má kamenné jádro, měla by mít také tyto podvodní gejzíry. V případě, že se nestala obětí kataklyzmatického bombardování, které by v souvislosti s její nízkou gravitací způsobilo únik vody do vesmíru, může v sobě skrývat oceán života z počátku historie sluneční soustavy.”

To vede k hypotéze, že Země mohla hostit živé struktury již těsně po svém vzniku. Před 4,1 až 3,8 miliardami let ale byla „sterilizována” nárazy asteroidů. Odkud se tedy nové organismy, jejichž nejstarší zkameněliny se našly ve vrstvách starých 3,5 miliard let, vzaly? Astrobiolog má jasno. Z planetky Ceres.

Pocházíme z Ceres?

„Vypočítal jsem orbitální dráhy různých planet, měsíců a asteroidů, abych zjistil, kam by jejich odlomené kusy hostící potenciální život, jež vznikly po vzájemném střetu s jiným tělesem, dopadly. Ukázalo se, že například těžká kůra Venuše by nedoletěla moc daleko. Ta od Ceres by ale mohla přistát i u nás,” říká.

I sám vědec ale připouští, že jeho teorie je mírně přitažená za vlasy. Nejedná se však o novou úvahu. Již řecký filozof z 5. století př. n. l. Anaxagoras tvrdil, že život přišel z vesmíru. Myšlenku tzv. panspermie následně rozpracoval švédský chemik a filozof Svante Arrhenius na začátku 20. století.

