Tomuhle nevěří ani vědci: Našli fascinující planetu, která vypadá jako oční bulva s vodou uprostřed

24. 10. 2024

Vědci objevili fascinující vesmírný objekt vzdálený 48 světelných let od Země. Planeta LHS 1140 b připomíná obří sněhovou kouli s roztaveným „jezerem“ ve středu. Co je na tom nejlepší? Mohlo by jít o první potvrzený případ tekuté vody na povrchu vzdálené planety!

