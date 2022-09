Ve vesmíru byla nalezena druhá Země: Planeta má 20 stupňů a podobnou atmosféru

Srovnání velikosti hvězd různého typu: zleva červený trpaslík, naše Slunce, obyčejný modrý obr.

Foto: By ESO/M. Kornmesser / CREATIVE COMMONS / CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Je velmi pravděpodobné, že ve vesmíru nejsme jedinou planetou, na níž je život. Ale je možné, že druhou Zemi nikdy neobjevíme. Anebo že by přece? Nyní se totiž ukázalo, že exoplaneta KOI-3010.01 je pravděpodobně na 84 % obyvatelná. Co to znamená?