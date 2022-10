NASA znašla na planetě Eros zvláštní strukturu. Připomíná stroj na těžbu zlata

Tereza Malá

Lovci mimozemšťanů a konspirační teoretici jásají, jelikož na asteroidu byla objevena základna mimozemšťanů. Podle nich se jedná o důkaz mimozemské aktivity. Údajná základna byla spatřena na obřím asteroidu Eros, když lovci senzací a mimozemského života zkoumali snímky vesmírné skály pořízené NASA.

Planetku 433 Eros objevili astronomové Carl Gustav Witt a Auguste Charlois v Německu před více než stoletím. Od té doby je skutečně jedním z nejpodivnějších a nejkontroverznějších objektů za poslední roky. Na jejím povrchu totiž bylo nalezeno mnoho zajímavých objektů a obrovské množství cenných kovů, které vzbudily četné diskuse. Podle dostupných informací obsahuje 433 Eros nejméně 20 miliard kilogramů hliníku a další druhy vzácných kovů jako je zlato a platina.

Orbitální diagram Erosu s vyznačením polohy 7. května 2013.Zdroj: NASA JPL / Creative Commons, volné dílo

Jeden čas se dokonce experti obávali možné srážky asteroidu se Zemí. Asteroid Eros má průměr 16,8 km, takže lze i virtuálně poměrně dobře prozkoumat. A do toho se pustil velmi známý „prominentní lovec mimozemšťanů“ Scott C. Waring. Tomu se podařilo zaznamenat na asteroidu objekt podobný krychli. Stalo se tak při jeho obvyklém počítačovém pátrání, kdy pod drobnohledem od stolu zkoumal snímky NASA, aby nalezl jakoukoli mimozemskou aktivitu a vzbudil tím další konspirační šílenství.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak si mohla NASA nevšimnout?

"Zde je skvělá fotografie asteroidu Eros od NASA. Je na něm obdélníková struktura. Vtipné na tom je, že i NASA si této mimozemské struktury na asteroidu všimla, ale stále neměla povědomí o tom, co to vlastně je - mimozemská struktura,“ začíná svůj příspěvek na webové stránce ET Database: Warrow Warner Scott Waring. Neopomíná ani zkritizovat NASA za to, že si objektu všimla stejně jako on, ale nevědnovala mu pozornost.

"NASA mimozemskou strukturu viděla, ale prostě si v tu chvíli neuvědomila, co to je. Nejsem si jistý, jak jim to mohlo proklouznout, ale určitě to nebude trvat dlouho, dokud na to přijdou."

NASA však sama poté uvedla, že se jedná o pouhou skálu: "Velký obdélníkový balvan v pravém horním rohu má průměr 45 metrů. V tomto případě se jedná o skálu.“

Na animaci planetky se podívejte zde.

Obdobný jev, jako Ježíšova tvář, nebo další „potvrzené“ mimozemské objekty

Je jasné, že vědci a skeptici Waringovo nadšení nesdílejí. Podle nich se jedná o další pozorování spojené s jevem zvaným pareidolie. Jedná se o psychologický jev, kdy mozek oklame oči, aby viděly známé předměty nebo tvary ve vzorech či texturách, jako je například povrch skály.

Určitě se totiž nejedná o mimozemskou základnu, ale spíše o nějaký objekt, který ji tvarem připomíná. Každý vidí to, co chce. "Základna" tedy zřejmě bude jen skála v tomto tvaru, která dává prostor spekulacím.

Je zde mimozemský život?

Zvláštní je, že asteroid bude dále zkoumán, protože jeden z vědců se domnívá, že by zde skutečně mohly být nalezeny důkazy o mimozemském životě.

Japonská sonda Hayabusa-2, jíž provozuje Japonská agentury pro výzkum vesmíru (JAXA), totiž odebrala vzorky půdy z asteroidu Ryugu, které byly později vráceny na Zemi. Na nich byly poté hledány známky mikrobiálního života. Vzorky pomohou zjistit složení asteroidů, a tedy i představu o tom, odkud by mohly pocházet a zdali jsou schopny nést život.

"Při prvním odběru vzorku povrchu byla na asteroid vystřelena malá kulička, která způsobila vyvržení regolitu (zeminy) z povrchu. Současně se k povrchu přiblížila družice, která prach odebrala. Mise rovněž odebrala vzorek z vnitřku asteroidu - oblasti, která nebyla vystavena mezihvězdnému prostředí ani slunečnímu větru,“ řekli fyzik Ian Whittaker a postdoktorand Gareth Dorian.

Těžební stroj?

Již dříve byl na stejné planetce zachycen objekt připomínající starověký těžební stroj. Planetka, ač objevena již dávno, až v roce 2001 přivítala první kosmickou sondu NASA, která zde pořídila 160 000 snímků a identifikovala nejméně 100 000 kráterů.

Na internetu si mnozí všimli nejrůznějších anomálií ve struktuře planetky. Již v roce 2000 zde někteří hledači senzací našli strukturu, o níž tvrdili, že jde o starověký těžební stroj, tedy o starou důlní mašinérii. NASA však všechny ujistila, že se jedná o kameny bez jakékoli přírodní struktury.

Co když zde mimozemšťané těží cenné kovy?

Více informací na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.express.co.uk

en.wikipedia.org/wiki/433_Eros

solarsystem.nasa.gov