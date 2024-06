Ať jsou zahraniční či domácí produkce, v seriálech dnes můžeme osudy hrdinů prožívat na televizní obrazovce několik let. Seriály minulého režimu byly „jednořadové“, obvykle o třinácti dílech. Ten, o kterém je řeč, měl pouhých sedm dílů a hlavní postavou je rostlino-lékař Vít Kubánek…

Příběh „obyčejných“ lidí, kteří se ve své době a letním období stávali „hrdiny“, a o kterém dnes sotva slyšíme, pochází z osvědčené autorské dílny scénáristy Jaroslava Dietla a režiséra Jaroslava Dudka. Ač z doby normalizace mají na svém kontě seriály poplatné době, oba je pojí oblíbená Nemocnice na kraji města či sága Synové a dcery Jakuba skláře.

„Ani zrno nazmar“

Děj tohoto příběhu zachycuje namáhavou práci kombajnérů. Začíná v Nepomuku, odkud se vydávají na žně po celém Československu. Vedením celé brigády pověří předseda JZD Kahovec mladého, podceňovaného a nezkušeného Víťu. Ten chce dokázat, že má organizační schopnosti, a že své pověření zvládne.

Parta kombajnérů se nejdříve vydává na Slovensko, poté se přesouvá do oblasti Hané a v závěru do jižních Čech. Víťa to nemá z počátku snadné, a mezi ním a Bohoušem Strakou dochází ke konfliktům. Postaví se za něho zkušený táta Holeček a mladý „velitel“ si postupně získává autoritu. Straka stále zůstává jeho odpůrcem, opovrhuje jím a dělá si co chce.

Zápletka přichází, když dojde k nehodě kombajnu, za což je vina kladena Víťovi. Ač se za něho jeho kombajnéři postaví, je odvolán. Nehodu vyšetřuje VB. Nakonec se ukáže, že ji zavinil Straka, protože se řádně o svůj kombajn nestaral a Víťa se vrací ke své brigádě.

Děj provází i osobní příběhy. Víťa se na Moravě zamiluje do Zuzany, dojde k nedorozumění, které se nakonec vysvětlí. Celý příběh tak má šťastný konec. Vzpomenete si, jak se jmenoval? Provází ho slogan „Ani zrno nazmar.“

Boj o zrno vyhrán

V seriálu si zahrála celá řada známých herců. Představitelem Víta Kubánka je charismatický, velmi oblíbený herec Jan Hartl (*12. září 1952), který úspěšně ztvárnil desítky filmových, televizních i divadelních rolí. Svou první ve filmu získal jako zaměstnanec Šofr v Jáchyme hoď ho do stroje. Skvěle ztvárnil zootechnika Ing. Václava Kašpara, milence Jany Turkové v dnes již kultovní komedii Vesničko má, středisková, či Petra v Kopretinách pro zámeckou paní.

Známe ho i z mnoha pohádek a televizních seriálů. Ten, ve kterém ztvárnil postavu Víta a kdysi před léty prohlásil, že se za účinkování v něm stydí, že byl tehdy „mladej a blbej“, je z roku 1979 a jeho název zní Plechová kavalerie. Uhádli jste?

