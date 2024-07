Plísně nohou neboli mykózy jsou poměrně nepříjemnou zdravotní komplikací, která nás může v létě nemile potrápit. Zatočit s nimi můžete po vzoru našich babiček. Rychle a bez chemie.

Plísně nohou

Plíseň neboli mykóza nohou je nejen neestetickým, ale také nepříjemným onemocněním, které se nevyhýbá žádné roční době. V létě nás ale mykózy nohou ohrožují více než kdy jindy.

Mykóza trápí celou řadu lidí. Obecně platí, že je jedním z nejvíce rozšířených zdravotních problémů. Plíseň na nohou má celou řadu příčin. Objevit se může jako následek neprodyšné obuvi.

Mykózu často způsobí návštěva veřejných koupališť a společných sprch ve fitness centrech. Zapříčinit ji mohou také špatně vysušená chodidla po koupeli.

Jakmile se plíseň na nohou objeví, je poměrně náročné se jí zbavit. Mykóza se na nohou nejčastěji vyskytne mezi prsty. Ani ztvrdlé a rozpraskané paty však nejsou výjimkou.

Mykóza nohou má poměrně nenápadný průběh. Často si ji tedy všimneme až ve chvíli, kdy už představuje závažný problém.

Rada našich babiček

Místo postižené plísní zpočátku svědí, poté následuje vznik prasklin, které pálí a jsou bolestivé. Kůže postižená mykózou může šupinatět.

Pokud plíseň nezačneme řešit včas, může postižené místo začít mokvat. V tento okamžiku je to nejen závažný, ale také velice bolestivý zdravotní problém.

Mykózy však nepostihují pouze samotná chodidla. Vyskytnout se mohou také na nehtech, které se vlivem plísně lámou a třepí.

Pokud vás trápí mykóza a nechcete na její léčbu používat chemické přípravky z lékárny, máme pro vás dobrou zprávu. Vyzkoušet můžete babské rady, které skutečně na vyléčení plísně na nohou fungují.

Pomůže vám jedlá soda. Tu stačí smíchat s trochou vody a vzniklou kašičkou potřít postižená místa včetně nehtů. Vždy je nutné nechat alespoň 10 minut působit. Poté chodidlo opláchněte vodou a pořádně vysušte. Na mykózy nohou vám pomůže také ocet. Smíchejte jeden díl octa s jedním dílem vody a vzniklý roztok přidejte do vodní lázně.

Do té ponořte chodidla a nechte přibližně 10 minut působit. Pak nohy opláchněte vodou a vysušte. Na léčbu mykózy nohou vám pomůže také potírání postižených míst stroužkem česneku nebo lázeň z rozmarýnu. Hrst čerstvým listů rozmarýnu zalijte 1 litrem horké vody. Nechte 10 minut louhovat a poté nalijte do vody, do které si ponoříte chodidla.

