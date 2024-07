close info www.profimedia.cz / www.profimedia.cz

Magdalena Weingärtner 24. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Může se vám to sice zdát jako nesmysl, ale proč to nevyzkoušet? Léto se pomalu překlápí do druhé poloviny prázdnin, ale jak se říká, nikdy není pozdě. Podle několika jednoduchých kroků můžete během pár dnů získat ploché bříško.

tag Břicho Hubnutí Jídlo Metabolismus Spalování Spánek Trávení Větry Zelenina

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít