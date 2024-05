close info Svetlana Khutornaia / Shutterstock

Magdalena Weingärtner 3. 5. 2024

Pravděpodobně neexistuje člověk, který by nezažil problémy s nafouklým břichem. Jako naschvál nás přepadnou vždy v moment, kdy se to nejméně hodí. Jsme na cestě na důležitý pohovor, společenskou akci, nebo na rande. Tvrdé břicho a křeče umí znepříjemnit život, ale co s tím? Víme, jak tomu předejít.

Břicho se vám nafouklo, že je tvrdé jako kámen. Kalhoty vás škrtí, že se můžete sotva nadechnout a v celém břiše se objevují nepříjemné křeče. Někdy je bolest až nesnesitelná a člověk si musí lehnout. Takhle nepříjemně zkřížit plány dokáže zadržování plynů, kterému říkáme nadýmání. Kde se plyny berou? Viníkem bývají nejčastěji luštěniny, jako je čočka, cizrna, fazole, hrách nebo sója. Spolupachatelem bývá často květák, kapusta, brokolice, cibule, zelí, ale i mléko. Pokud se nechcete těchto zdravých potravin zcela vzdát, potřebujete se naučit pár základních triků. Nadýmání, kterému se odborně říká meteorismus, může být způsobeno více faktory. Kromě zmíněných potravin ho může vytvářet spousta onemocnění trávicího traktu od alergií až po dyspeptický syndrom. Příčinou může být také aerofagie (polykání vzduchu). Možná si kladete otázku, jak zabránit polykání vzduchu. Jídlo jezte v klidu, pomalu, nehltejte, a každé sousto pečlivě rozžvýkejte. Podle odborníků byste měli přežvýkat každé sousto 20 až 30 krát, než ho spolknete. Doporučuje se během jídla nepít, zejména perlivé nápoje. Zdroj: Youtube Jak plynatosti předejít Luštěniny jsou důležitou a zcela zásadní potravinou v mnoha zemích světa. Nejen v Africe a Indii se z nich vaří převážně, ale i u nás v Čechách mají v jídelníčku luštěniny dlouhou tradici. Pokud je totiž umíte správně připravit, prospívají trávení a celkovému zdraví. Základní pravidlo je vždy vybraný druh luštěnin den předem namočit. Nebo minimálně přes noc. Zbavují se tak nestravitelných oligosacharidů, a zkracuje tím doba jejich vaření. Zcela zásadním kouzlem je používání koření a bylinek, které nadýmání zabraňují. Bylinky velmi prospívají trávení všech luštěnin. Nejčastěji se používá tymián, koriandr, majoránka, bazalka nebo saturejka. Vyhněte se umělým omáčkám, příchutím, sladidlům a soli. close info Mehmet Cetin / Shutterstock zoom_in Tajemství dobře stravitelných luštěnin je v přípravě, která probíhá den předem. Rychlá pomoc Pokud se právě svíjíte v nepříjemných křečích a jste před odchodem, máme pro vás pár skvělých triků. Už naše babičky dobře věděly, jak si s tímto neduhem poradit. Při ruce měly vždy všemocné bylinky, ž nichž si připravovaly čaje. Vhodným nápojem pro zmírnění nafouklého břicha je mátový, kmínový, anýzový, fenyklový, heřmánkový nebo zázvorový čaj. Pokud nemáte k dispozici žádný z výše zmíněných čajů, pomůže vám voda s citronem. Natočte si obyčejnou studenou vodu z kohoutku a vymačkejte si do ní citron. Ten dokáže z těla odstranit sodík, a díky tomu vám břicho během krátké chvíle viditelně splaskne. Další variantou je čerstvý plátek zázvoru, který se doporučuje pomaličku a dlouho žvýkat. Látky v něm obsažené pomáhají napnutým svalům břicha se uvolnit. Zapijte pomalu vodou. Nepijte perlivou vodu, protože vysoký obsah oxidu uhličitého nadýmání způsobuje. close Magazín Tisíce let starý účinný recept, jak snížit cholesterol, srazit cukr v krvi a zbavit tělo drobných zánětů Rozhýbejte to Poslední možností je pohyb. Můžete začít dýcháním do břicha. Hluboký nádech a pomalý, dvakrát tak dlouhý výdech. Jóga zná speciální cviky na střeva, které pomohou uvolnit napětí a vypustit nahromaděné plyny. Pomůže i procházka, nebo jemná tlaková masáž břicha. Zápach z úst Nepříjemnou záležitostí je také zápach z úst. Naše babičky si uměly poradit přírodní cestou. Můžete vyzkoušet kloktání slané teplé vody, nebo žvýkání hřebíčku. Vyhněte se slazeným a syceným nápojům a džusům. Doporučuje se pít pouze kvalitní čistá voda. Ústní voda našich babiček Máme pro vás recept na přírodní ústní vodu, která skoro nic nestojí a zabraňuje nepříjemnému zápachu z úst. Připravte si šálek převařené vody, kterou necháte vychladnout na příjemnou teplou teplotu. Přidejte ½ lžíce mleté skořice a vymačkejte šťávu ze dvou šťavnatých zralých citronů. Následně rozmíchejte ½ lžičky medu a ½ lžičky jedlé sody. Celou směs dobře rozmíchejte, můžete použít malý mixér. Přelijte si hotovou ústní vodu do uzavíratelné nádoby s víčkem. Vydrží vám totiž až dva týdny. Můžete vyzkoušet i variantu s mátou a petrželí namísto skořice. Zdroje: euc.cz, www.vegmania.cz close Zdraví Zázrak, který zpomaluje stárnutí. 3 důvody, proč pít zelený čaj matcha každý den video

