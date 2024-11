Externí autor 29. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Proč skončilo první manželství Terezy Kostkové s divadelním režisérem Kracíkem, můžeme jenom spekulovat. Po druhé ale herečka zalovila ve stejných režisérských vodách. Víte, kdo je její manžel?

Pochází z herecké rodiny a je čtvrtou dcerou herců Petra Kostky a Carmen Mayerové. V žilách jí kromě té české koluje i španělská a německá krev. Směle můžeme o Tereze Kostkové říct, že ve svých osmačtyřiceti letech zraje do stále větší krásy, elegance a noblesy.

První manželství jí nevyšlo

Stejně jako kterákoli jiná žena, i Tereza se chtěla vdát poprvé a naposledy a vedle svého prvního manžela zestárnout. To by se ovšem nesměla zamilovat do osmnáct let staršího divadelního režiséra Petra Kracíka, který měl už tehdy za sebou dvě manželství a pověst záletníka, který má slabost pro krásné ženy. Tereza si ale nedala říct, byť ji dokonce varovala i Veronika Gajerová, se kterou Kracík dlouhá léta žil. Vzali se a přivedli na svět dnes sedmnáctiletého syna Tondu.

Po pár letech ovšem přišel rozvod. Kostková nikdy nepřiznala důvod a dělala všechno proto, aby se, už s ohledem na jejich společného potomka, rozešli jako dva slušní lidé. Ona sama se k celé situaci pro Blesk.cz v tehdy aktuálním období vyjádřila takto: „Po upřímném, oboustranném pokusu o zachování rodinného statu quo jsme se loni na podzim dohodli, že bude lepší najít jiné řešení a jinou cestu.“

Nový vztah

Je celkem pochopitelné, že herečce nějakou dobu trvalo, než se z této situace vzpamatovala. Mezitím se hodně věnovala práci a především synovi, ve kterém se doslova vidí. Jenže po pár letech se v Divadle v Rytířské, kde hrála, objevil slovenský herec a režisér Jakub Nvota, syn známého režiséra Juraje Nvoty. Tehdy se pustil do práce na představení, ve kterém hrála právě Kostková. Časem zjistili, že si rozumí nejenom jako kolegové, ale také jako lidé. Pak už stačilo málo, aby mezi nimi přeskočila ona pověstná jiskra…

Jakub Nvota dříve působil v Národním divadle moravskoslezském, v opavském Slezském divadle ale i ve Zlínském nebo také v Ostravě v Divadle Petra Bezruče, kde režíroval Spalovače mrtvol. Nvota o sobě pro Sme kultura řekl: „Jsem tulák. Nomád.“ Něco na tom bude, protože cestování za prací se nevzdal ani po svatbě s Terezou.

Pohodáři

Vzali se před šesti lety a stále jim to klape. V show 7 pádů Honzy Dědka, kde oba loni vystupovali, Jakub složil své ženě poklonu, ze které byla doslova „pryč“. „Kromě toho, že je Tereza exaktní a přesná, tak je důvěřivá. Člověk s ní může komunikovat a vnuknout jí nějaký nápad nebo myšlenku. A ona to probere. Není hádavá,“ řekl.

Kompliment herečce zalichotil natolik, že zrudla. „To slyším poprvé v životě, ale jsem v rozpacích, že takhle na veřejnosti. To je hezký, co říkal. Pojďme dál, jsem z toho červená. Já jsem se ho nikdy neptala, jak mě vnímá. Ale hádavá vím, že nejsem. To vím i z domova,“ zareagovala.

Pro Terezu je ale nepochybně i velmi důležité, že si její manžel rozumí i s jejím synem. Očividně se jim tak podařilo vytvořit harmonickou rodinu, a to je dobře.

