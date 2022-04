Vědci objevili možnost, jak ovládat počasí. Měla by pomoci teorie chaosu

Vědci objevili možnost, jak ovládat počasí.

Téma počasí je jedno z nejběžnějších v lidské konverzaci. Většina z nás denně sleduje předpovědi, pohyb mraků na radaru nebo alespoň předtím, než vyjde ven, koukne z okna. Tým vědců z japonského centra RIKEN nyní zjistil, že vývoj atmosférických jevů by se dal nejen odhadovat, ale také ovládnout.

„Bude slunečno, až polojasno či zataženo. Mohou se vyskytnout přeháňky až bouřky. Místy očekávejte sněžení.” Tak zní jeden z vtipů zaměřený na předpověď počasí. Každý asi zažil, že někdy meteorologům nevyšla. Předvídat okamžitý stav ovzduší na určitém místě je i v době technologických vymožeností a kvantových počítačů stále obtížné.

Předchází mu hodiny sbírání dat z meteorologických stanic, jejich vyhodnocování pomocí složité soustavy nelineárních diferenciálních rovnic a statistiky. Z výsledků modelů pak jednotlivý odborník sestavuje předpověď. Tu mohou narušit jevy, jež se mohou vyskytnout náhle, jako je nízká oblačnost, skupenství srážek či teplota vzduchu v nižších polohách. „Přirozená proměnlivost atmosférických jevů nás přivedla na myšlenku, že by se mohly ovlivnit teorií chaosu," píšou Takemasa Miyoshi a Qiwen Sunse ve své studii.

Počasí a teorie chaosu

Teorie chaosu se zabývá chováním dynamických systémů, které vykazují tzv. motýlí efekt. Název jevu odkazuje na hypotézu, že i něco tak zanedbatelného jako vzduch rozvířený motýlími křídly, může v konečném důsledku vyvolat tajfun. V důsledku této citlivosti mohou fyzikální systémy vykazovat chaos a jevit se jako náhodné.

Avšak motýlího efektu by se dalo využít i naopak. „Kontrola chaosu naznačuje, že malé poruchy, jež jsou ale v přírodě přirozené, mění dráhu dynamických systémů atmosféry požadovaným směrem. Mohli bychom tak navrhnout efektivní kontrolu s řadou nekonečně malých zásahů vedoucí k vytoužené budoucnosti," píší vědci.

Výzkumníci chtějí experimentálně nasimulovat počasí a poté určit teplotní okna, jež by mohly uměle vytvořené výkyvy ovlivnit. „Naším cílem není způsobit trvale nevratnou změnu klimatu, ale rádi bychom napomohli lidským aktivitám, například posunutí mraků, z nichž hrozí extrémní deště, abychom se vyhnuli katastrofám."

Poručit větru a dešti

Vrtochy počasí se lidé snaží ovlivnit snad odjakživa. Naši starověcí předci prováděli obřady a přinášeli obětiny. V 17. století se snažili vinaři zahnat krupobití rozhoupáním kostelních zvonů. Rakouský psychoanalytik Wilhelm Reich přišel roce 1950 s přístrojem, jež měl snížit množství tzv. atmosférického orgonu a rozehnat tak mraky. Zmínění látka je však smyšlená a tak jeho vynález neměl žádný účinek.

Nejaktivnější ve vymýšlení různých způsobu, jak poručit větru i dešti, je Čína. Před zahajovacím ceremoniálem letní olympiády v Pekingu dokonce vyslala do vzduchu 1 104 raket s jodidem stříbrným, aby bylo nad stadionem jasno. Ve svém prohlášení v roce 2020 také zveřejnila, že do pěti let chce ovlivňovat množství srážek nad územím o rozloze 5,5 milionu kilometrů čtverečních.

