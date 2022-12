Svět kolem nás se mění a s ním i teorie, které jsme dosud považovali za platné. Podle vědců vesmír nezačal Velkým třeskem, jak jsme se učili ve škole. Přišli s novou revoluční teorií.

Ne všechno, čemu jsme se ve škole učili, je nakonec tak, jak nám bylo po dlouhé roky vštěpováno do hlavy.

Dokonce se někdy ukáže, že jsme vůbec neměli pravdu. To zřejmě platí také v případě Velkého třesku. Vědci ho totiž podrobili zkoumání. A jak se ukázalo, všechno je tak trochu jinak.

Tak, jak se v našem světě vyvíjí technika, vyvíjí se stejným způsobem i věda. Díky tomu můžeme zkoumat mnoho věcí z nové a lepší perspektivy. A také můžeme docházet ke zcela novým závěrům.

Výsledkem je pak jakási nutnost přehodnocení spousty závěrů, které jsme považovali za zcela platné. Ani vesmír, jak se zdá, není výjimkou.

Po dlouhá léta se věřilo, že vesmír kolem nás začal Velkým třeskem. Ten stál na jeho úplném počátku. Teorie Velkého třesku předpokládala, že Vesmír mající obrovskou hustotu a teplotu se pak díky těmto veličinám neustále rozpíná. Tj. zvětšuje.

Nyní ale vědci tuto teorii zpochybnili a říkají, že Velký třesk za vznikem vesmíru nejspíš nestál.

Přišli s novou revoluční teorií

Vysvětlit by to měla nově získaná revoluční teorie. V té se uvádí, že namísto Velkého třesku se vesmír vytvořil jakýmsi Velkým odrazem, se kterým Velký třesk ale neměl nic společného.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Velkým odrazem pak vědci mají na mysli konec jedné kosmologické fáze, tedy té, která vzniku vesmíru měla předcházet. Tou nebylo nic jiného než samotný odraz.

Teorie o tom, že se náš vesmír utvořil jakýmsi exponenciálním rozpínáním časoprostoru tak nemusí být vůbec pravdivá. "Teorie inflace měla vysvětlit různé problémy s jemným vyladěním takzvaného horkého modelu velkého třesku," uvedl Sunny Vagnozzi, astrofyzik z univerzity v Cambridge, který dodal: "Vysvětluje také vznik struktury v našem vesmíru v důsledku kvantových fluktuací."

Aby se však teorie odrazu prohlásila za platnou, je potřeba dalších zkoumání. Podle Vagnozziho totiž stále existuje možnost, že tomu bude zcela jinak: "I v případě, že bychom vyloučili všechny inflační modely, se může stát, že tato teorie bude chybná. Jsme pouze na začátku této cesty."

K relevantnímu výsledku by vědcům mohlo dopomoci kosmické mikrovlnné pozadí. To umožňuje hlubší poznání díky obsahu raných pozůstatků původního vesmíru. Jak to tedy s vesmírem bylo, ukáže skutečně až čas.

