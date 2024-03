V rámci snahy o zlepšení kondice a snížení hmotnosti je všudypřítomný cíl ujít denně 10 000 kroků již dlouho považovaný za zlatý standard. Je však toto číslo skutečně schopné zbavit naše tělo tuku?

Redukce tukových zásob

Podle trenérů a nutričních terapeutů by se dospělí měli snažit o alespoň 150 minut středně intenzivní aktivity týdně, což zahrnuje činnosti, mezi které lze zařadit i chůzi. Intenzita vaší aktivity pak přímo souvisí se spálenými kaloriemi.

Každý kilometr chůze může v průměru spálit 55 až 140 kalorií v závislosti na faktorech, jako je pohlaví, věk, terén a počasí.

Pouhé počítání kroků však nemusí vést k žádoucímu snížení hmotnosti, pokud nezahrnuje další faktory. Výsledky hubnutí mohou ovlivnit problémy, jako je nedostatečný spánek, špatná strava, dehydratace, nadměrné cvičení a základní zdravotní potíže, například hypotyreóza.

Převládající přesvědčení o účinnosti dosažení 10 000 kroků denně vychází z historické anekdoty z roku 1964, kdy jeden japonský akademik navrhl tento počet jako měřítko pro zlepšení zdraví.

Nejnovější studie a názory odborníků však naznačují, že kouzlo 10 000 kroků nemusí být při redukci hmotnosti tak účinné, jak se doposud předpokládalo. Kolik kroků musíme ujít, abychom se zbavili 1 kg tuku?

Kolik kroků je potřeba

Skutečnost je taková, že jakékoli zvýšení denní aktivity může přispět ke spalování dalších kalorií a s nimi spojenou redukcí tuku. Podle odborníků je však zapotřebí, abychom ke spalování tuku ušli kroků o něco více, než se doporučuje.

Kolik kroků musíme ujít, abychom se zbavili tukových zásob?

Pojďme si to ukázat na chůzi do schodů. Na překonání jednoho schodu spotřebujeme asi 0,5 kcal, pokud dospělá osoba váží 70 kg a chodí běžným tempem. Abychom tedy zhubli 1 kg tělesného tuku, musíme vytvořit kalorický deficit přibližně 7 700 kcal.

Průměrný člověk běžným tréninkem spálí zhruba 354 kcal. Pokud zredukuje stravu o dalších 300 kcal za den, vytvoří kalorický deficit 654 kcal. Aby dosáhl požadovaného deficitu 7700 kcal, bude nutné absolvovat přibližně 12 tréninků. Pokud vezmeme v potaz střídmě sportujícího jedince, který stihne 2 tréninky týdně, bude redukce 1 kg tuku trvat přibližně 6 týdnů.

Na spálení takového množství kalorií pouhým chozením do schodů musíme ujít celkem 15 400 kroků. Jen tak se dostaví kýžený efekt. Přibližně stejné množství je pak potřeba při jakékoliv chůzi.

Na počasí záleží

Mnohým se to může zdát jako extrémní číslo, ale nebojte. Zkrátka se zkuste víc hýbat. Namísto neustálého popojíždění autem jděte na nákup nebo návštěvu pěšky. Bydlíte-li ve třetím patře, zapomeňte na výtahy a jděte po schodech. Pak se kroky budou hezky načítat. Samozřejmě záleží i na počasí. Panuje sice představa, že v létě se nám tuky budou shazovat lépe než v zimě, protože máme více možností, jak se hýbat. Není to ale úplně tak.

Pokud se dostane organismus do chladného prostředí, udělá vše proto, aby teplotu vyrovnal, tudíž začne spalovat energii a dělá to velmi efektivně. Až se příště podíváte z okna a na venkovním teploměru bude nízká teplota, místo zachumlání do deky zkuste vyrazit na procházku. Pokud jste zvyklí běhat, jděte si zaběhat.

Dalšími faktory ovlivňující hubnutí jsou samozřejmě pohyb a vyvážená strava. Místo toho, abyste se upnuli na konkrétní číslo na váze, zaměřte se na zařazení pravidelné fyzické aktivity do svého denního režimu a na volbu zdravého životního stylu.

Pro začátek platí, že i mírné zvýšení počtu denních kroků může vést k výraznému zlepšení zdravotních výsledků. Ať už se zaměříte na 10 000 kroků, nebo zjistíte, že vám lépe vyhovuje jiný počet, důležité je upřednostnit pravidelnou fyzickou aktivitu jako součást celkového zdravotního režimu.

