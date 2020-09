Středověké rady, jak zplodit zdravého syna: některým omylům věří lidé dodnes

Pověry okolo početí a narození dítěte se šířily Evropou od starověku. Často je formulovali i vzdělaní lékaři. Zřejmě se není čemu divit: vědecké poznatky o funkci ženských orgánů západnímu světu chyběly až do konce 19. století.

Středověcí myslitelé se drželi antické představy, že jediným aktérem početí je muž, zatímco ženské lůno je jen jakousi nádobou, ve které se ze spermatu vyvine dítě. Na mužském semeni tedy podle nich záviselo vše: od pohlaví novorozence po jeho zdraví a charakter.

Zájmy rodů se soustředily zejména na narození chlapců, z nichž se měli stát dědicové a bojovníci. Zplodit zdravého a silného chlapečka bylo umění, na jaké byl každý "úspěšný" otec pyšný. Tatínkové holčiček a neduživých hochů oproti tomu byli lační jakékoli rady, jak získat řádného dědice i pro sebe. A že se takových rad našlo hodně.

Mužům bylo v první řadě doporučováno, aby se zdrželi četných pohlavních styků. Častou ejakulací se podle nich sperma oslabovalo a plodilo jen dívky, nebo dokonce děti postižené debilitou. Důležitá byla také přiměřená strava obsahující zejména maso, zatímco konzumace sacharidů vedla ke zplození děvčat. V neposlední řadě měli ambiciózní otcové "dobře mířit" - synové se prý totiž formovali na pravé straně ženského lůna, holčičkám byla vyhrazena strana levá.

Pohlaví dítěte středověcí učenci odhadovali i podle nálady nastávající matky. Pokud byla veselá a její pleť zářila, očekávala syna. Jestliže ji ale sužovaly splíny a nevolnosti, zcela jistě nosila pod srdcem dceru.

V roce 1672 holandský lékař Reinier De Graaf vyjádřil názor, že v ženských vaječnících existují vajíčka, která zrají ve folikulu. Ještě o sto let později v době osvícenství se tomuto tvrzení mnoho doktorů vysmívalo. Francouzský lékař Pierre Roussel to dokonce považoval za urážku něžného pohlaví - De Graaf podle něj stavěl ženy "na úroveň slepic".

Proces oplodnění detailně popsal teprve zoolog Eduard van Beneden v roce 1875. Od té doby lékařská věda učinila rázný posun vpřed, nicméně některé mýty se mezi lidmi udržely dodnes. Slyšeli jste třeba, že se vášnivým ženám rodí chlapci, zatímco náruživý muž může počítat se samými dcerami? Rozšířena je také pověra, že se ženě jednou za sedm let obměňuje krev. Chce-li mít děti rozdílného pohlaví, měla by je načasovat do dvou různých sedmiletých cyklů. Vědecky však nic takového samozřejmě prokázáno nebylo.