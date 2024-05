I přestože nepatřil mezi jídla zařazené mezi tzv. zdravé, stal se symbolem svačin na stojáka. S čerstvým rohlíkem dokázal pohladit chuťové buňky a zahnat hlad za rozumnou cenu. To byl pochoutkový salát. Král socialistických bufetů.

Pochoutkáč patří mezi stálice studené kuchyně i dnes. Přidává se na obložené chlebíčky, najdete ho v nabídce all inclusive i na návštěvě u známých. Kdo si ale pamatuje salát, který se servíroval do papíru, zoufá si nad jeho chutí.

Prý není taková, jako bývala. Čím to je? Tajemství tkví v pevně daných přísadách a faktu, že byl určen pouze k okamžité konzumaci.

Norma ČSN z roku 1976 jasně stanovovala, jaké suroviny mohou být použity a v jakém poměru. Proto salát chutnal stejně v Ostravě i v Plzni. Zároveň si ho řada lahůdkářství vyráběla sama nebo spolupracovala se specializovanou výrobnou.

Nepřidávaly se tak do něj žádné konzervační látky, zahušťovadla ani barviva, která najdeme v dnešních salátech, umístěných v chladících boxech.

Tajemství složení

Pokud se podíváte na krabičku, prodávající se v běžných obchodních řetězcích, „vybafnou” na vás slova jako dusitan sodný, bramborový škrob, karagenan, di a tri fosforečnany, xanthan, karubin, guma guar, sorban draselný a benzoan sodný.

Salát, který se na první pohled tváří jako čerstvý, by tak neotevřený pravděpodobně přežil do další zimy.

Zdroj: Youtube

Pokud tedy máte chuť na pochoutkáč, ale preferujete potraviny bez éček, vyrobte si ho doma podle tehdejší normy.

Ta nařizovala, aby salát obsahoval 420 g šunkového salámu, 200 g sladkokyselých okurek, 300 g majonézy, 55 g sterilizovaného hrášku, 6 g octa, 10 g cukru, 0,5 g pepře, 8 g worcesteru, 5 g soli, 20 g hořčice a 30 g cibule. Výsledný produkt měl být tekutější než vlašák a měl chutnat výrazně po majonéze a salámu.

Pochoutkový salát

Proto si dejte záležet, aby tyto ingredience byly co nejkvalitnější. Opět platí, že co nejméně přidaných látek, tím lépe. Majonéza by tak měla především obsahovat vaječné žloutky, olej, vodu cukr, ocet a sůl.

U šunkového salámu preferujte co nejvyšší podíl masa, případně ho vyměňte za šunku, která je vyrobena z celého svalu a musí obsahovat minimálně 16 % svalové bílkoviny.

Jakmile máte nakoupeno, přísady nakrájejte na nudličky, cibuli spatře vařící vodou a vše vložte do větší mísy, aby se dal salát pořádně zamíchat a chutě se důkladně propojily.

Zdroj: Youtube

Pochoutku nechte odležet v lednici, aby se vychladila. Podávejte nejlépe s čerstvým rohlíkem nebo ji namažte na veku a vyrobte obložené chlebíčky.

