Počítač v roce 1973 předpověděl vývoj lidstva. Trefil se přesně. Dobře nebude

Natálie Borůvková

Co věděl starý počítač o naší budoucnosti?

Foto: Rustic / Shutterstock

Předpověď, kterou zformoval počítač starý desítky let, nevěstí lidstvu nic dobrého. Máme se zřejmě na co "těšit". World One se trefil přesně a naše další budoucnost se zdá být děsivá.