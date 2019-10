Pod Jezevčí skálou: Hajného Straku potkal zlý osud, rodové prokletí ho neminulo

Roli Vaška v oblíbeném filmu Pod Jezevčí skálou psali tvůrci přímo na tělo Tomáši Holému. Režisér Václav Gajer přitom dlouho nevěděl, kdo ztvární Vaškova dědečka, hajného Straku. Líbil se mu slovenský herec Gustáv Valach, ale komunistické vedení se na tuto volbu tvářilo dost kysele.

Gustáv Valach byl totiž hluboce věřícím katolíkem a se svou vírou se netajil ani v dobách nejtvrdší totality. Herecká činnost mu byla na konci 50. let zakázána, a tak musel nastoupit do tiskárny, kde pracoval za minimální plat. Aby byl schopen uživit rodinu, udělal si kurz na bagristu a po večerech navštěvoval stavební průmyslovku. V roce 1962 se poměry uvolnily a Valach se mohl vrátit do Národního divadla, morální zásady ho však přiměly odmítnout nabízené role papeže i esesáka, a tak pro něho nebylo jednoduché se prosadit.

"Otec se odmítal vzdát své víry jen proto, aby se někomu zalíbil," vysvětlil pro slovenský list Čas Valachův syn Gustáv a připojil vzpomínku, jak pod jejich okny každý den stávalo auto se dvěma členy tajné bezpečnosti. "Jednoho večera je otec pozval domů na víno a oni skutečně přišli. Musím říct, že ani v StB nebyli jen samí hlupáci nebo gauneři," zavzpomínal hercův syn.

S nástupem normalizace se Valach opět dostal na černou listinu. K filmu se vrátil v roce 1978 díky režisérovi Gajerovi, který si ho pro roli hajného Straky u komunistů doslova vydupal. Se svým filmovým vnukem Tomášem Holým se Valach sblížil nejen na plátně, ale také v osobním životě. Dokonce mu po večerech pomáhal s domácími úkoly.

V době natáčení nemohl tušit, že Tomáše přežije o 12 let. Zpráva o tragické nehodě mladého herce mu v roce 1990 zkazila radost z pádu komunismu, dlužno ale dodat, že to byla jen jedna z těžkých ran, se kterými se v životě vyrovnával. Jeho nejmladší dcera Janka zemřela v pouhých 42 letech na rakovinu, starší Veronika ji následovala, když jí bylo 53 roků. Zhoubné nemoci podlehli také Valachovi tři bratři. Sám herec se odebral na věčnost v roce 2002 po infarktu a krvácení do mozku ve věku 81 let.