Topmodelka Eva Herzigová je českou módní legendou. Bohužel ji v Praze příliš často neuvidíte, protože už roky žije i s rodinou v zahraničí. Nyní ale máte příležitost, protože slavná kráska sem na skok dorazila. To, jak moc jí to sluší, doslova bere dech.

Eva Herzigová boří nejednu zarytou představu o ženské kráse a modelingu. Přestože jí je totiž již jednapadesát let, stále je jako modelka velmi žádaná. Představa, že na molo chodí šestnáctileté dívky, tak v jejím případě skutečně neplatí.

Pravidelně se tak objevuje například na přehlídkách fashion weeků různých světových metropolí a nechyběla ani na poslední přehlídce značky Victoria's Secret, kde předvedla postavu jako lusk oblečenou do svůdných krajek.

Sympatická modelka před několika dny po nějaké době opět zavítala do Prahy. Místo toho, aby o sobě dala jak se patří vědět, ale dorazila v naprosté tichosti. Důvodem návštěvy byla pozvánka její kamarádky a bývalé modelky Terezy Maxové, která se momentálně věnuje charitativní činnosti a Herzigovou tak pozvala na galavečer své nadace.

Ukázala se v civilním oblečení

Eva Herzigová se ubytovala v luxusním pražském hotelu, poskytla několik rozhovorů a nechala se vyfotografovat. Poté se již věnovala přípravám na slavnostní událost. Ještě předtím byla ale možnost vidět ji v civilním oblečení. A rozhodně bylo na co se dívat.

Na sobě měla modelka volné šedé kalhoty a světlý svetřík. Vlasy jí volně splývaly v romantických loknách a byla téměř nenalíčená. Oproti tomu, jak ji známe z módních kampaní a přehlídek, to byl pochopitelně velký rozdíl, rozhodně jí to ale velmi slušelo. Krásku, která pochází z Litvínova, velmi potěšilo, že měla po delší době opět příležitost podívat se domů.

„Dostanu se sem teď trošku míň než dřív, ale vždycky je snaha. Jsem tady ráda, mám tady rodinu a mám s nimi krásný blízký vztah. Vídáme se i jinde, ale doma je doma," svěřila se pro Super.cz.

S Terezou Maxovou má řadu vzpomínek

Pozvánku své blízké přítelkyně ale pochopitelně nemohla odmítnout, protože Tereza Maxová je pro ni velmi důležitá.

„Spolu jsme 1. září 1989 odjížděly vlakem do světa modelingu. Naše začátky nás hodně spojují, bylo to takové dobrodružné, byly jsme jedny z prvních. Bydlely jsme spolu i v Praze, měly jsme se navzájem, když jsme jako jediné byly samy v cizině. Dělily jsme se o zkušenosti, to je nenahraditelné, přátelství to upevňuje, i to, že jsme obě mámy, máme děti. A i ta Terezky nadace, kterou založila vizionářsky už ve čtyřiadvaceti," zavzpomínala na staré časy.

Důvodem, proč se do Česka nedostane Eva Herzigová příliš často, jsou prý především její tři synové. „Se třemi dětmi je to opravdu velká produkce. Každý chodí na jinou školu, takže je problém najít společné prázdniny. Proto moji rodiče, ale i širší rodina teď jezdí spíš za mnou, často se stýkáme na dovolených, třeba ve Švýcarsku. Prožíváme spolu všední dny, nejsou to takové ty návštěvy, kdy člověk navaří a snaží se vést konverzaci. Tohle je víc všední, což si užívám," popsala Herzigová.

Módní svět se podle ní změnil

Ve světě módy se Eva Herzigová pohybuje již desítky let. Proto dokáže poměrně dobře zhodnotit, jak moc se za tu dobu změnil. Podle jejího názoru je přitom rozdíl přímo obrovský.

„Vezměme si třeba jen telefony, které vedle módy posunuly celou kulturu. Digitální platformy změnily módu velmi. Dám příklad: časopisy bývaly velká událost. Lidé se na ně těšili, čekali na ně, mnohdy se nedaly ani sehnat," vysvětlila modelka a dodala, že dnes módní časopisy připomínají spíše katalogy a trochu se z nich vytratila kreativita.

„Celé se to strašně zrychlilo, jen si vezměte, kolik bývá ročně přehlídek. Módní svět se musí neustále a čím dál tím víc krmit, vyžaduje více a více obsahu, který se předkládá zákazníkům. Pomůžu si analogií – dneska je módní průmysl továrna, tehdy, když jsem začínala, to bylo ručně dělané řemeslo," zhodnotila dnešní situaci kriticky.

