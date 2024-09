Externí autor 30. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Herec Jiří Lábus příští rok oslaví 75. narozeniny. Jeden z českých ikonických herců se za celý život neoženil a nemá žádného potomka. Málokdo možná ví, že Jiří má o rok mladšího bratra Ladislava, který je jeden z nejvýraznějších architektů současnosti. Jak vypadá?

Ladislav Lábus je o rok mladší než jeho bratr Jiří Lábus. Zatímco Jiří se dal na uměleckou dráhu a je z něj jeden z nejpopulárnějších českých herců, tak jeho mladší bratr šel v šlépějích svého otce. Ladislav je jeden z nejuznávanějších architektů současnosti, vysokoškolský pedagog a děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Jejich maminka byla zdravotní sestra a tatínek také architekt. Ladislav na začátku 70. let minulého století absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Paze, obor architektura. Ladislav je poměrně zakřiknutý, soukromí si chrání a nejraději za sebe nechává promlouvat svoji práci. Po vojně začal pracovat v Projektovém ústavu v Praze, kde spolupracoval s Alenou Šrámkovou.

Ladislav Lábus rozhodně není starý mládenec

Ladislav Lábus se na rozdíl od svého bratra Jiřího oženil. Vzal si za manželku Dorotu, se kterou má tři děti. "My s mužem máme tři dcery a já sama jsem také ze tří dětí, a ačkoli má byt sto čtyřicet metrů, vždycky nás v něm bylo dost," nechala se slyšet pro časopis Marianne. S Ladislavem bydlí na Vinohradech v nádherném bytě 4 + 1.

Jedná se o prostorný byt s dřevěným táflováním, vysokými stropy, který kdysi dali dohromady rodiče manžely Ladislava Lábuse. O vlastní bydlení nikdy neusilovali a vlastně jim to zpětně není ani líto. "Možná proto byly naše pokusy o vlastní bydlení vlažné, a tudíž neúspěšné. Asi nepatříme k těm šikovným a schopným, takže jsme si vlastní byt nesehnali, ani jsme nic nepostavili. Tenhle způsob života nám ale dává možnost netrápit se tím. Naši vrstevníci si domy stavěli vlastnoručně a trávili tím spoustu času," řekla.

Manželka Ladislava přiznává, že byt není zařízený v žádném duchu a je to spíš taková všehochuť. "Najdete tu vedle sebe malovanou skříň po tetě, knihovnu, kterou táta vyrobil z prken a ze starých kusů nábytku, svatební nábytek po babičce, podhled pod stropem vytvořený z táflovaných dveří, které chtěli sousedi vyhodit," vysvětluje Dorota, která je povoláním archivářka.

V roce 2020 natočila o Ladislavovi Lábusovi dokument česká režisérka Adéla Sirotková. Na první pohled nemluvný Ladislav režisérku naprosto uhranul. "Je nejen skvělý architekt, ale i vtipný glosátor, který je se svým suchým humorem zdatným sparingpartnerem svého halasnějšího bratra, herce Jiřího Lábuse," řekla o něm režisérka pro Denik.cz.

Součástí dokumentu byl samozřejmě také Jiří Lábus. Oba dva bratři zavzpomínali na své rodiče. "Pořád dbala na to, abychom si něco neudělali, aby se nám něco nestalo. Místo pohádek jsme chodili do kin na zdravotnické film," nechal se slyšet Jiří. Ladislav jako první odešel z domova a osamostatnil se. Za to Jiří zůstal bydlet se svými rodiči a dnes lituje toho, že nikdy neoženil a nezaložil rodinu.

Jiří Lábus má strach, aby na vše neskončil sám. Zná to z dob, kdy se staral o svého tatínka, který trpěl Parkinsonovou chorobou. "Z blízkých a kamarádů nechci nikoho otravovat. Vím, jak to bylo trýznivé pro mého otce, který se stále omlouval za to, když jsem mu pomáhal. Já mu říkal, že je to přirozené, ale on to tak nebral," řekl pro Prima Ženy.

Vzhledově si jsou podobní, ale jinak je každý jiný

Co se týče vzhledu, jsou si oba velmi podobní. Náturu má ale každý úplně jinou. "My jsme nikdy nebyli bratři, co spolu prožívají všechno společně. Každý jsme měli svůj svět. Láďa je pečlivý systematik, já naopak netrpělivý cholerik. On jedl spořádaně, já jsem do sebe rychle naházel celý talíř. Ale máme se rádi," řekl pro deník Právo Jiří Lábus.

Jiří o svém bratrovi říká, že je to naprostý perfekcionista. "Všechno dělá detailně, je to perfekcionista. Když si třeba kupujeme oblek, já ho mám vybraný za pět minut, on za hodinu a půl," dodává s úsměvem Jiří Lábus. Na svého bratra ale nedá dopustit a čas od času se s ním ukáže na veřejnosti.

Svůj perfekcionismus si uvědomuje i Ladislav. "Vedle Jirky jsem vypadal jako génius praktičnosti, a tudíž mi doma byla svěřována důvěra. A taky když naši odjeli, měl jsem bráchu na starost. Skládat svetry se nenaučil dodneška, možná trošku. Je to s ním sisyfovská práce," dodal Ladislav Lábus.

Zdroj: Denik.cz, Mailinovasona.cz, Prima Ženy