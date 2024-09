Externí autor 28. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo by neznal kontroverzního kuchaře Jiřího Babicu (63). Jedni ho milují a druzí mu nemohou kvůli jeho receptům ani přijít na jméno. Přesto se mu v minulosti velmi dařilo. A to i v osobním životě. Za manželku si vzal půvabnou Eriku, se kterou má dvě děti. Čím ji zaujal?

Jiří Babica několik let působil v televizi například v pořadu Babicovy dobroty nebo společně s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem na TV Barrandov. Momentálně se objevuje hlavně na svém YouTube kanále a je šťastný po boku manželky Eriky, se kterou má děti Filipa a Marii.

Kuchař, který rozdělil Česko

Babica patří jednoznačně mezi nejkontroverznější české kuchaře. Podařilo se mu totiž díky svému umu rozdělit Česko. Pro jednu polovinu lidí není absolutně žádný kuchař a vaří obyčejná jídla stylem, co dům dal. Další mají jeho styl vaření a recepty rádi. Jiří si umí dělat ze sebe legraci a nikdy si na žádného gastro mága nehrál. Jeho úhlavním nepřítelem je Zdeněk Pohlreich, který jím jako kolegou veřejně pohrdá.

Vyučil se v hotelu Ambassador, miluje cestování a nejdelší dobu vařil v Německu. K vaření ho překvapivě přivedli jeho prarodiče. „Děda s babičkou byli řezníci a odmalička jsem byl nucen poslouchat řeči o tom, že bych měl jít dělat něco s jídlem, že alespoň pak nebudu mít hlad," svěřil se vtipně v rozhovoru pro iDnes.cz.

Svým dětem Filipovi a Marii kuchařinu zakázal. „Můj syn Filip má dobré chuťové buňky, ale neživí se tím. Dceři i synovi jsem gastronomii jako profesi zakázal, protože po čtyřiceti letech vím, co vše to obnáší," řekl. Jeho syn studuje školu s leteckým zaměřením a dcera Marie by měla maturovat.

Sbalila ho manželka Erika

Manželka Jiřího Babicy je půvabná dáma s kudrnatými vlasy a rozkošným úsměvem. Pracuje na Městském úřadu Prahy 14 jako referentka. Dle slov Jiřího ho Erika sbalila. „Můj kamarád byl shodou okolností její učitel němčiny. Erika a ještě jedna Češka byly jeho dvě žákyně a on je pozval na své narozeniny do restaurace, kde jsem byl šéfkuchařem. A tam mě Erika sbalila,“ řekl se smíchem.

Kromě vaření miluje Jiří Babica cestování. To se stalo jeho celoživotní vášní. „Vždycky mě zajímalo, jak žijí lidi jinde a co jedí. Je hrozně zajímavé s nimi být a snažit se je pochopit. A to poznáte, jen když jdete mezi ně. Organizovaný zájezd vám to nepřiblíží,“ vypráví s nadšením sobě vlastním.

Babica vůbec neskrývá, že je tak trochu šoumen a jeho styl humoru se nemusí zalíbit úplně každému. Stejně jako jeho kulinářské dovednosti, kterými mnozí dost opovrhují. Jeho nejoblíbenější jídlo je klasický řízek s bramborem. „Řízek s bramborovým salátem, který si nedělám jenom na Vánoce, ale pravidelně,“ svěřil se v rozhovoru.

Manželka: První setkání? Byla to síla

Manželka Erika na oplátku zase tvrdí, že ji sbalil Jiří. I když začátek historky je prakticky stejný. „Dělala jsem au-pair v městečku Stommeln u Kolína nad Rýnem. Chodila jsem na němčinu a Dieter, náš učitel, byl Jirkův kamarád,“ popsala před lety pro iDnes.cz. Následně byla pozvána na narozeniny šéfkuchaře Jiřího Babicy a tam se to stalo.

„V tom Stommelnu jsme se dost nudili, a tak nám Dieter slíbil, že nás vezme na narozeniny českého kamaráda, šéfkuchaře v kolínské restauraci Petersberger Hof. Tam že se nudit nebudeme," pokračovala v historce o seznámení s tím, že seděli na zahrádce, kam přišel Jirka a bylo dle jejich slov vymalováno.

Manželka Erika se v rozhovoru svěřila, že Jiří se na ni usmál a bylo to. „Tohle žena pozná," podotkla. Nejvíc ji Jiří okouzlil svojí osobností a ohromným smyslem pro humor. „Je úžasně vtipný. Veselý a vtipný. Nejsem jediná, kdo to říká, ale při prvním setkání je to opravdu síla,“ řekla, čím ji Babica zaujal a okouzlil.

Jiří bral svoji současnou manželku na na cesty po celém světě, které si náramně užívala. Na závěr se svěřila s cestovatelským zážitkem, který pro ni připravil, a na který do konce svého života nezapomene. „Jednou za rozbřesku jsme vyšlapali dva tisíce schodů od thajského kláštera na meditační místo těch mnichů. Do smrti na to nezapomenu," dodala.

Zdroje: eXtra.cz, iDnes.cz